Prime segnalazioni di malfunzionamenti in arrivo da diversi Paesi per le piattaforme del gruppo Meta. Numerosi utenti stanno riscontrando errori di caricamento e difficoltà nell'accesso ai servizi, con problemi che sembrano interessare soprattutto Facebook e Instagram.
Al momento, l'unica applicazione che sembra continuare a funzionare regolarmente è WhatsApp, che non presenta particolari criticità secondo le prime testimonianze raccolte online.
Meta in down, disagi in tutto il mondo: problemi per Facebook e Instagram, al momento WhatsApp regge
Sui principali portali di monitoraggio dei servizi web e sui social ancora raggiungibili, si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti impossibilitati ad aggiornare il feed, pubblicare contenuti o visualizzare correttamente pagine e profili. Al momento, da parte di Meta non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio.
Si attendono aggiornamenti per capire l'entità del problema e i tempi di ripristino delle piattaforme coinvolte.