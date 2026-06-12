Meta in down, disagi in tutto il mondo: problemi per Facebook e Instagram Prime segnalazioni di malfunzionamenti in arrivo da diversi Paesi per le piattaforme del gruppo Meta

Prime segnalazioni di malfunzionamenti in arrivo da diversi Paesi per le piattaforme del gruppo Meta. Numerosi utenti stanno riscontrando errori di caricamento e difficoltà nell'accesso ai servizi, con problemi che sembrano interessare soprattutto Facebook e Instagram.

Al momento, l'unica applicazione che sembra continuare a funzionare regolarmente è WhatsApp, che non presenta particolari criticità secondo le prime testimonianze raccolte online.

Meta in down, disagi in tutto il mondo: problemi per Facebook e Instagram, al momento WhatsApp regge

Sui principali portali di monitoraggio dei servizi web e sui social ancora raggiungibili, si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti impossibilitati ad aggiornare il feed, pubblicare contenuti o visualizzare correttamente pagine e profili. Al momento, da parte di Meta non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio.

Si attendono aggiornamenti per capire l'entità del problema e i tempi di ripristino delle piattaforme coinvolte.