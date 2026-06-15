Roma, il gelato da 44 euro finisce sul Times L’inviato Tom Kington nella Capitale dopo la denuncia di una turista Usa

Il gelato da 44 euro pagato da una turista americana a due passi da Piazza Navona non è rimasto una polemica da social. È diventato un caso internazionale, tanto da spingere il Times a mandare a Roma il suo inviato Tom Kington per verificare di persona prezzi, abitudini commerciali e rischi per i visitatori nelle zone più battute della Capitale.

Il conto che ha fatto il giro del web

La vicenda nasce dalla denuncia di Nicole Ann, turista della Florida, che ha raccontato di aver pagato 44 euro per due gelati in una gelateria vicino a Piazza Navona. Secondo il suo racconto, aveva chiesto due coppette piccole, ma si sarebbe ritrovata con porzioni più grandi e con aggiunte come macarons, cannoli e panna montata. Lo scontrino, riportato dalla stampa internazionale, indicava maxi coni e supplementi, mentre la gelateria ha scelto di non commentare pubblicamente l’episodio.

Il punto, più ancora del prezzo finale, è diventato la trasparenza. Per molti utenti il caso conferma il timore delle “trappole per turisti” nelle zone monumentali. Altri hanno invitato a controllare sempre i listini prima di ordinare. Una verifica del Guardian ha segnalato che i prezzi erano esposti, ma il racconto della turista ha comunque acceso il dibattito sul modo in cui vengono proposti extra e formati maggiorati ai clienti stranieri.

Il Times manda l’inviato

Nel suo reportage, Tom Kington è tornato nel luogo della vicenda e ha raccontato di aver pagato 22 euro per un gelato, mentre al bancone gli veniva fatto notare che alcune aggiunte erano “extra”. Da lì il corrispondente ha trasformato il caso in una piccola guida di sopravvivenza per chi visita Roma, con un consiglio semplice: diffidare dei prezzi fuori scala e cercare gelaterie dove una coppetta o un cono grande restino entro cifre ragionevoli.

Il reportage allarga poi lo sguardo ad altri comportamenti tipici delle aree turistiche. Il caffè ordinato al tavolo può costare molto più di quello consumato al bancone, nei ristoranti bisogna verificare i prezzi indicati al peso, soprattutto per il pesce, e con i taxi conviene controllare tariffe e percorsi. Non è una novità per Roma, ma il caso del gelato ha riportato il tema al centro dell’attenzione proprio all’inizio della stagione turistica.

Il danno d’immagine per la Capitale

La polemica arriva in un momento in cui Roma vive una pressione turistica altissima. Episodi come quello denunciato da Nicole Ann rischiano di pesare sull’immagine della città più dei singoli importi contestati, perché alimentano l’idea di un centro storico diviso tra accoglienza e rendita. Il problema non riguarda soltanto i visitatori stranieri, ma anche la reputazione di chi lavora correttamente e pratica prezzi chiari.

La Capitale resta una delle mete più desiderate al mondo, ma proprio per questo ogni caso diventa globale in poche ore. Un gelato pagato troppo, un caffè raddoppiato dal servizio al tavolo o un extra non spiegato possono diventare il racconto di viaggio che cancella musei, piazze e bellezza. È il prezzo più alto, e non compare sullo scontrino.