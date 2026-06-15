Canalis torna in tv: guiderà Tú sí que vales La showgirl prende il posto di Giulia Stabile nel sabato sera di Canale 5

Elisabetta Canalis torna in prima linea in televisione e si prepara a occupare una delle caselle più visibili dell’intrattenimento Mediaset: il sabato sera di Canale 5. Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi e rilanciata da diverse testate di spettacolo, sarà lei la nuova conduttrice di Tú sí que vales, al posto di Giulia Stabile, impegnata nel tour mondiale di Rosalía. Il programma dovrebbe tornare in onda da fine settembre.

Il cambio alla conduzione

La novità riguarda la squadra di conduzione, non l’impianto dello show. Canalis sarà affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, volti ormai familiari al pubblico del talent. Il suo ingresso rappresenta l’unico vero cambiamento del cast, mentre in giuria sono confermati Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli nel ruolo di giurata del popolo.

Per Canalis è un ritorno con un peso diverso rispetto alle ultime apparizioni televisive. Nel 2024 era stata co-conduttrice di una puntata di GialappaShow accanto al Mago Forest, ma ora si profila una stagione da protagonista in una fascia di massimo ascolto e dentro uno dei format più riconoscibili dell’intrattenimento di Canale 5.

Da Striscia a Sanremo

La carriera televisiva di Elisabetta Canalis, 47 anni, è legata all’immaginario pop degli anni Duemila. La notorietà arriva con Striscia la notizia, dove fu velina insieme a Maddalena Corvaglia dal 1999 al 2002. Da lì una lunga stagione fatta di show, serate speciali, pubblicità e apparizioni televisive.

Il passaggio più importante resta il Festival di Sanremo 2011, quando affiancò Gianni Morandi insieme a Belén Rodríguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Quella partecipazione segnò uno dei momenti di maggiore esposizione televisiva della sua carriera, prima del trasferimento negli Stati Uniti e di una presenza più selettiva sul piccolo schermo.

Una scelta di immagine per Canale 5

L’arrivo di Canalis a Tú sí que vales sembra rispondere a una doppia esigenza: mantenere saldo il format e, allo stesso tempo, aggiungere un volto di forte riconoscibilità per il pubblico generalista. La trasmissione resta uno dei titoli più solidi del sabato sera Mediaset, costruito sull’equilibrio tra talento, comicità, spettacolo e dinamiche di giuria.

La sostituzione di Giulia Stabile nasce da un impegno professionale esterno della ballerina, ma apre per Canalis un’occasione importante: tornare in tv non come ospite o presenza episodica, ma come parte stabile di una macchina di prima serata. Per l’ex velina è una prova di centralità, in un programma che vive di ritmo, leggerezza e capacità di stare dentro l’imprevisto.

La nuova stagione

Il ritorno di Tú sí que vales è atteso per settembre, quando il sabato sera di Canale 5 riaccenderà la sfida dell’intrattenimento autunnale. La conferma dei giudici garantisce continuità, mentre l’ingresso di Elisabetta Canalis sarà la carta nuova da misurare con il pubblico.

Dopo anni trascorsi tra televisione, pubblicità, vita negli Stati Uniti e apparizioni selezionate, la showgirl sarda rientra in una fascia che ha sempre fatto da vetrina ai volti popolari della tv italiana. Questa volta, però, non si tratta di nostalgia: per Canale 5 è una scelta di presenza scenica e riconoscibilità, per Canalis una nuova partenza davanti al pubblico più largo.