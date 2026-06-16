Auto precipita nel lago di Como, donna grave e uomo disperso Incidente nella notte sulla Statale Regina tra Brienno e Argegno. In corso le ricerche

Un’automobile è precipitata nelle acque del lago di Como poco dopo la mezzanotte, lungo la strada statale Regina, nel tratto al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno. A bordo del veicolo viaggiavano due persone.

Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Un uomo risulta invece disperso e viene cercato nelle acque del lago.

Le ricerche nel lago

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri. È stato attivato anche l’elisoccorso, mentre gli specialisti stanno perlustrando il tratto di lago nel quale il mezzo è scomparso.

Le operazioni si concentrano sull’individuazione dell’automobile e sulla ricerca dell’uomo che si trovava a bordo. La profondità dell’acqua, l’oscurità e la conformazione della riva rendono particolarmente complesse le attività dei soccorritori.

La donna uscita prima dell’inabissamento

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe riuscita ad abbandonare il veicolo con le proprie forze nei momenti immediatamente successivi alla caduta nel lago. Una volta raggiunta la superficie è stata assistita dai soccorritori e affidata al personale medico.

Le sue condizioni sono considerate gravi. Non sono state diffuse informazioni sull’identità, sull’età o sulla relazione tra le due persone che si trovavano nella vettura.

Da chiarire la dinamica

Resta ancora da ricostruire come l’automobile abbia lasciato la carreggiata e sia finita oltre il margine della strada. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per verificare il punto esatto della caduta e individuare eventuali segni sull’asfalto o sulle protezioni laterali.

Al momento non è possibile stabilire se all’origine dell’incidente vi siano una manovra improvvisa, una perdita di controllo, un problema tecnico o altri fattori. Gli investigatori potranno raccogliere ulteriori elementi anche attraverso il racconto della donna, quando le sue condizioni lo permetteranno.

Un tratto stretto lungo la Statale Regina

La Statale Regina corre in numerosi punti a ridosso del lago, tra pareti rocciose, gallerie e tratti con spazi di manovra ridotti. La strada rappresenta uno dei principali collegamenti lungo la sponda occidentale del Lario ed è attraversata quotidianamente da residenti, pendolari e turisti.

Le operazioni di soccorso e i rilievi possono provocare rallentamenti o limitazioni alla circolazione nella zona compresa tra Brienno e Argegno. Le autorità invitano gli automobilisti a procedere con prudenza e a rispettare le indicazioni delle squadre presenti sul posto.

Le ricerche dell’uomo proseguono, mentre si attende il recupero della vettura per chiarire se il disperso si trovi ancora all’interno dell’abitacolo.