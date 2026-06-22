Papa Leone e "quelle volte che il Gps mi ha fatto sbagliare strada" Il racconto del Pontefice ai ragazzi

"Più volte nella mia vita il GPS mi ha portato sulla strada sbagliata". Con un episodio personale e un sorriso, Papa Leone ha invitato bambini e ragazzi a non affidarsi ciecamente alla tecnologia e a sviluppare invece spirito critico e capacità di orientamento.

L'occasione è stata l'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Estate Ragazzi in Vaticano". Rispondendo alle domande dei giovani presenti, il Pontefice ha raccontato di essere rimasto bloccato in diverse occasioni proprio a causa delle indicazioni errate del navigatore satellitare.

"Mi è successo in Italia, in altri Paesi d'Europa, in Perù e una volta anche negli Stati Uniti", ha spiegato Leone. "Ho messo il GPS e mi ha portato per una strada sbagliata e sono rimasto bloccato, senza poter arrivare a destinazione".

Da qui la riflessione sull'uso consapevole degli strumenti tecnologici. Il Papa ha ricordato come, in passato, prima di affrontare un viaggio fosse necessario studiare le mappe stradali e pianificare il percorso. "Da piccoli abbiamo imparato tutti a leggere le mappe. Se dovevamo andare da Roma a Napoli o da Roma a Tivoli, cercavamo la cartina e studiavamo quale fosse la strada migliore", ha detto.

Secondo Leone, la tecnologia può essere un aiuto prezioso, ma non deve sostituire la capacità di ragionare autonomamente. "È molto meglio imparare noi stessi a pensare, ad avere la capacità critica di sapere dove andiamo nella vita e nei viaggi. Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona", ha affermato, suscitando l'attenzione e l'entusiasmo dei ragazzi.

Il Pontefice ha quindi sottolineato l'importanza della preparazione e della capacità di trovare soluzioni anche quando qualcosa non va come previsto. "Dio ci ha dato una capacità meravigliosa con la nostra testa, con il nostro cervello. Uno che si prepara bene, anche quando succede qualcosa, può sempre trovare una soluzione".

Al termine dell'incontro, i ragazzi hanno nominato Papa Leone "Capo Esploratore", consegnandogli una targa commemorativa e il kit dell'esploratore, in un clima di festa e partecipazione.