Dogane, nuovi concorsi: 1.363 assunzioni entro il 2028 La delibera dell’Adm avvia l’iter per funzionari e assistenti

Nuova stagione di assunzioni per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con la delibera numero 538 dell’8 giugno 2026, il Comitato di gestione dell’Adm ha autorizzato la spesa necessaria per organizzare le procedure concorsuali che dovranno portare a 1.363 ingressi entro il 2028. Si tratta del primo passaggio formale verso la pubblicazione dei bandi, ancora non disponibili, ma già delineati nei profili e nei numeri principali.

Le selezioni previste riguardano tre canali di reclutamento. Una procedura sarà riservata a 100 posti ai sensi della Legge 68 del 1999, destinata alle categorie protette e alle persone con disabilità. Il blocco più consistente riguarda l’area dei Funzionari, con 783 posti per il profilo di Funzionario amministrativo-tributario. A questi si aggiungono 480 posti nell’area degli Assistenti, per il profilo di Assistente amministrativo.

I profili richiesti

Il concorso per Funzionari amministrativo-tributari sarà con ogni probabilità rivolto a candidati laureati. Si tratta di figure chiamate a svolgere attività amministrative, tributarie, ispettive e doganali, con compiti legati alla gestione dei procedimenti, ai controlli e al presidio delle funzioni istituzionali dell’Agenzia.

Il profilo di Assistente amministrativo, invece, è normalmente accessibile con il diploma di scuola secondaria superiore. Gli assistenti supportano le attività gestionali e amministrative negli uffici dell’ente, contribuendo al funzionamento delle sedi territoriali e centrali dell’Adm.

I requisiti definitivi, le materie d’esame, le prove e le modalità di presentazione delle domande saranno indicati solo nei bandi ufficiali. Per ora, l’atto approvato dall’Agenzia consente di avviare la macchina organizzativa delle selezioni.

Bandi attesi entro l’anno

La pubblicazione dei bandi non è ancora avvenuta, ma l’obiettivo indicato dall’ente è completare le assunzioni entro il 2028. Per questo motivo, l’uscita delle procedure potrebbe arrivare già entro la fine del 2026, così da consentire lo svolgimento delle prove, la formazione delle graduatorie e l’immissione in servizio dei vincitori.

Il piano si inserisce in una fase di rafforzamento della pubblica amministrazione e in particolare di un’Agenzia che svolge funzioni strategiche nei controlli doganali, nella fiscalità, nella lotta alle frodi, nel presidio dei monopoli e nella regolazione di settori economici sensibili.

I requisiti generali

In attesa dei testi ufficiali, i requisiti generali dovrebbero ricalcare quelli previsti nelle precedenti procedure dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Saranno verosimilmente richiesti cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne incompatibili con l’impiego pubblico, idoneità fisica e regolarità rispetto agli obblighi di leva per i candidati interessati dalla normativa.

Per i candidati sarà decisivo monitorare le sezioni ufficiali dell’Adm e il portale nazionale del reclutamento pubblico. Solo la pubblicazione dei bandi stabilirà tempi, titoli di studio, prove selettive, eventuali preselezioni, sedi d’esame e modalità di candidatura.

Un’occasione per diplomati e laureati

I nuovi concorsi rappresentano una delle opportunità più rilevanti nel pubblico impiego per il triennio 2026-2028. La presenza di profili per laureati, diplomati e categorie protette amplia la platea dei possibili candidati e conferma la volontà dell’Adm di rafforzare gli organici su più livelli.

L’attesa ora si sposta sui bandi. Fino alla loro pubblicazione, il quadro resta quello fissato dalla delibera: 1.363 posti complessivi, con una forte prevalenza di funzionari amministrativo-tributari e assistenti amministrativi. Una selezione destinata ad attirare migliaia di domande in tutta Italia.