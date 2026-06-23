Riserva militare, il piano Crosetto arriva a luglio Nella bozza una forza territoriale richiamabile per emergenze e sicurezza

Il progetto di una riserva militare territoriale prende forma al Ministero della Difesa. La bozza del disegno di legge su cui lavora il ministro Guido Crosetto punta a istituire una forza volontaria su base regionale, richiamabile in caso di necessità e impiegabile a supporto delle Forze armate, della Protezione civile e, in alcuni scenari, anche delle forze di polizia. L’obiettivo politico è portare il testo in Consiglio dei ministri a luglio, dopo un primo slittamento del capitolo dedicato alla riserva volontaria nella riforma più ampia della Difesa.

Il modello evocato è quello di una struttura vicina, per funzione e radicamento territoriale, alla Guardia nazionale statunitense. La differenza, però, è tutta da definire sul piano giuridico e operativo. La bozza che circola non introduce un ritorno alla leva obbligatoria, ma disegna un bacino di personale volontario, selezionato e formato, pronto a essere richiamato per esigenze di sicurezza, emergenze, calamità, soccorso e assistenza.

Una riserva su base regionale

Il cuore del progetto è la creazione di una riserva territoriale composta da cittadini arruolati come militari. Non si tratterebbe quindi di semplici volontari civili, ma di personale inserito in un percorso militare, con una ferma iniziale di almeno 12 mesi e successivi richiami in caso di necessità.

La bozza prevede che i volontari seguano un iter formativo stabilito dalla forza armata di appartenenza, con una durata non inferiore a 30 giorni. I dettagli dell’addestramento saranno demandati ai successivi provvedimenti attuativi, ma l’impianto lascia intendere una preparazione di base coerente con lo status militare, inclusi disciplina, procedure operative e impiego in scenari di supporto.

Il radicamento regionale è uno degli elementi centrali del disegno. L’idea è costruire un personale immediatamente disponibile nei territori, capace di intervenire in tempi rapidi quando lo Stato debba fronteggiare crisi locali, grandi emergenze o necessità di concorso alle attività già svolte dalle Forze armate.

Non solo Protezione civile

La novità più delicata riguarda l’ambito di impiego. La riserva potrebbe essere chiamata non solo per calamità e assistenza alla popolazione, ma anche per attività di supporto alle forze di polizia. È qui che il progetto assume una portata politica più ampia e potenzialmente controversa.

Nel testo citato dalla stampa nazionale, la riserva nascerebbe per generare un bacino di personale rapidamente impiegabile a supporto delle esigenze funzionali delle Forze armate, compreso il concorso alla gestione delle emergenze e il supporto alle forze dell’ordine. Una formulazione che apre il confronto sui confini tra difesa militare, sicurezza interna e ordine pubblico.

Per Crosetto, la riserva dovrebbe rafforzare la capacità dello Stato di reagire a scenari complessi, in un quadro internazionale segnato da guerre, crisi ibride e nuove minacce. Per i critici, invece, il rischio è quello di una militarizzazione progressiva della risposta pubblica alle emergenze e alla sicurezza.

I nodi ancora aperti

Molti dettagli restano da definire. La bozza non chiarisce ancora il trattamento economico dei volontari, i criteri di selezione, le garanzie per chi lavora nel settore privato, la durata effettiva dei richiami e il rapporto tra riservisti, amministrazioni regionali e comandi militari. Sono aspetti cruciali, perché da essi dipenderà la sostenibilità concreta del progetto.

C’è poi il tema delle coperture finanziarie. La riforma della Difesa prevede un rafforzamento più ampio degli organici e delle capacità operative, ma il calendario resta legato alle risorse disponibili e alle scelte della prossima legge di bilancio. Proprio per questo il capitolo sulla riserva volontaria era slittato rispetto al primo pacchetto discusso dal governo.

Anche il Parlamento sarà chiamato a valutare l’equilibrio tra prontezza operativa e garanzie democratiche. Una riserva richiamabile sul territorio nazionale, soprattutto se impiegabile accanto alle forze di polizia, richiederà regole chiare, limiti precisi e una catena di comando non ambigua.

La partita politica

Il progetto arriva in una fase in cui l’Europa discute il rafforzamento della propria capacità di difesa e i governi nazionali cercano nuovi strumenti per ampliare gli organici senza ripristinare la leva obbligatoria. In Italia, la sospensione della leva risale al 2005 e ogni proposta sul tema riapre immediatamente il confronto tra esigenze di sicurezza, cultura costituzionale e rapporto tra cittadini e Forze armate.

La bozza di Crosetto prova a muoversi in una zona intermedia: volontariato, selezione, addestramento, disponibilità territoriale. Non una leva generalizzata, ma una rete di riservisti pronti a essere mobilitati. Il punto politico sarà capire se il Parlamento la considererà una modernizzazione dello strumento militare o un passo verso un modello di sicurezza più militarizzato.

Il testo dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri a luglio. Da quel momento la discussione uscirà dalle bozze ministeriali ed entrerà nel confronto pubblico. La riserva territoriale, pensata per aumentare la capacità di reazione dello Stato, diventerà anche un banco di prova sul modo in cui l’Italia intende ridefinire difesa, emergenze e sicurezza interna.