Telemedicina per over 80, al via il progetto in Campania gOLDen Study prenderà in carico 5.000 grandi anziani con patologie croniche

In Regione Campania prende avvio gOLDen Study, il progetto di telemedicina per la presa in carico domiciliare delle persone con almeno 80 anni affette da patologie croniche, sviluppato nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute (sub-investimento 1.2.3) a seguito dell’avviso pubblico di Agenas. Coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, capofila della rete dei partner, il progetto ha una durata di 18 mesi e prevede la presa in carico di 5.000 grandi anziani.

Questa mattina, presso la sede di Agenas, il Prof. Giovanni Esposito, in rappresentanza dell’Ateneo coordinatore, ha presentato il progetto e firmato l’accordo. Centrale è il ruolo della Regione Campania, che sostiene l’iniziativa attraverso la Direzione Generale per la Tutela della Salute, la società regionale So.Re.Sa. S.p.A. e le tre Aziende Sanitarie Locali partner — Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud. In particolare, So.Re.Sa. cura lo sviluppo della piattaforma Sinfonia Grandi Anziani, l’infrastruttura digitale che garantirà monitoraggio continuo, continuità assistenziale e interventi tempestivi direttamente al domicilio dei pazienti.

Completano il partenariato i Medici di Medicina Generale, l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i farmacisti di comunità della Città Metropolitana e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli.

Attraverso strumenti digitali integrati sarà possibile sostenere percorsi di cura personalizzati, orientati alla prevenzione del deterioramento cognitivo e neurodegenerativo, al miglioramento dell’aderenza terapeutica e alla gestione delle patologie croniche, contrastando al tempo stesso l’isolamento sociale.

gOLDen Study si configura come un progetto di rilevanza strategica per il Servizio sanitario, in cui la telemedicina diventa elemento centrale per modelli assistenziali più sostenibili, accessibili e orientati alla persona, contribuendo a definire nuovi standard per la presa in carico domiciliare degli over 80.