Anev: Simone Togni rieletto presidente all'unanimità Rinnovati gli organi associativi per il triennio 2026-2029

Il nuovo consiglio direttivo dell’Anev, designato dall’assemblea che conta ormai 120 aziende associate, ha eletto oggi il presidente per il prossimo triennio, riconfermando all’unanimità Simone Togni rinnovandogli la fiducia alla guida dell’organizzazione che rappresenta il settore eolico italiano. Sempre il consiglio direttivo ha quindi eletto i vice presidenti e la giunta esecutiva su proposta del presidente.

La rielezione all’unanimità rappresenta un forte segnale di continuità e di coesione associativa e conferma l’impegno dell’Anev nella promozione dello sviluppo sostenibile dell’energia eolica.

L’associazione continuerà ad accompagnare la crescita del settore e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività industriale.

La composizione dei nuovi organi associativi, per il profilo dei professionisti eletti e la rilevanza delle aziende rappresentate, conferma l’elevato livello di competenze professionali, tecniche e industriali che caratterizza il settore eolico nazionale e l’ampia rappresentatività dell’Anev lungo l’intera filiera.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’ANEV per il prossimo triennio è composto da:

Francesco Amati di Vestas, Giovanni Arcoleo di Acciona, Silvia Barenghi di DXT, Luca Bragoli di Erg, Roberto Cairoli di Inergia, Cecilia Calabria di Engie, Giovanni Celiberti di Nordex, Francesco Ciampa di Gruppo Macchia, Matteo Del Bel Belluz di Rp Global, Francesco Esposito di Plc, Mauro Fabris di Renexia, Valerio Faccenda di Iberdrola, Cesare Fera di Fera, Mauro Ferrari di Wpd, Stefania Frisenna di Enercon, Simona Gallo di Geko, Mattia Giussani di Sirius Energy, Luigi Imperato di SR International, Loredana Lezoche di Greenthesis, Remo Maoli di Sorgenia, Pietro Mauriello di Friel, Simone Nisi di Edison, Maurizio Panfilo Corvino di Idnamic, Rossella Pasqualicchio di Lucky Wind, Roberto Pierantoni di Edp, Salvatore Platania di Volta Gestione Energia, Paolo Raia di RWE, Alessandro Rinaldi di Megara Energia, Michele Schiavone di 7Seas Med, Simone Togni di IVPC, Andrea Tolai Bartali di Siemens Gamesa, Alessandra Toschi di BayWa r.e. e Gianluca Veneroni di GR Value.

I quattro Vicepresidenti sono: Simone Nisi di Edison, Francesco Amati di Vestas, Rossella Pasqualicchio di LuckyWind e Mauro Fabris di Renexia.

La nuova Giunta Esecutiva è composta da: Stefania Frisenna di Enercon, Pietro Mauriello di Friel, Salvatore Platania di Volta Green Energy, Paolo Raia di RWE, Maurizio Panfilo Corvino di Idnamic, Cecilia Calabrìa di Engie, Roberto Pierantoni di Edp, Valerio Faccenda di Iberdrola e Alessandra Toschi di BayWa r.e.

Infine è stata conferita delega al consigliere Luca Bragoli di Erg sul Repowering e a presiedere una commissione composta dai vice presidenti e dal presidente per una proposta di aggiornamento dello statuto ritenuta necessaria.

Il nuovo assetto degli organi associativi riunisce competenze ed esperienze provenienti dalle principali realtà della filiera eolica e delle energie rinnovabili. Una squadra chiamata ad accompagnare l’associazione nelle sfide complesse del prossimo triennio, in una fase decisiva per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici del Paese.

Con il rinnovo della propria governance, l’Anev rafforza il proprio impegno volto a consolidare il dialogo con le istituzioni e con tutti gli attori del sistema energetico, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per un comparto strategico per la transizione energetica, la sicurezza e l’indipendenza energetica, la competitività industriale e la creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali per l’Italia.