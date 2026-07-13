Trova un portafoglio e lo restituisce: «Ho fatto il mio dovere» Il gesto di Sissoko, 27enne del Mali integrato da anni nella comunità di Carpino

Non ha esitato neppure un istante. Dopo aver trovato un portafoglio contenente denaro, documenti personali e carte di credito, Sissoko, 27enne originario del Mali, si è impegnato per rintracciare il proprietario e restituirgli tutto ciò che aveva smarrito.

La vicenda è accaduta a Carpino, piccolo centro del Gargano in provincia di Foggia, dove il giovane vive da oltre dieci anni e lavora presso un’azienda agricola. A rendere pubblica la storia è stata la Pro Loco di Carpino, che ha voluto sottolineare il valore di un gesto semplice, compiuto senza clamore e senza alcuna pretesa.

Il rifiuto della ricompensa

Il proprietario del portafoglio, residente nella vicina Cagnano Varano, una volta recuperati il denaro e i documenti ha offerto una ricompensa al giovane. Sissoko ha però rifiutato, spiegando di non ritenere eccezionale quanto aveva fatto.

«Non ho fatto nulla di straordinario, solo il mio dovere», ha risposto. Poche parole che hanno trasformato un normale ritrovamento in una testimonianza concreta di onestà e senso civico.

Il portafoglio è stato riconsegnato integro, con tutto il suo contenuto. Un epilogo che ha suscitato apprezzamento nel paese e che la Pro Loco ha scelto di condividere come esempio positivo, in un momento in cui vicende di questo tipo rischiano spesso di rimanere nell’ombra.

Una storia di accoglienza e integrazione

Sissoko era arrivato in Italia quando era ancora minorenne ed era stato accolto in una struttura di Carpino nell’ambito dei progetti regionali destinati ai minori stranieri non accompagnati. Al compimento dei 18 anni, concluso il percorso di assistenza, aveva deciso di restare nel comune garganico.

Qui ha trovato un’abitazione e un impiego, costruendo nel tempo legami personali e professionali. La sua esperienza si è intrecciata con i programmi di recupero degli immobili inutilizzati promossi attraverso iniziative comunitarie alle quali aderisce il Comune.

Carpino, paese del Parco nazionale del Gargano noto anche per la produzione agricola e le tradizioni popolari, conta meno di quattromila abitanti. In una realtà dalle dimensioni contenute, il percorso del giovane è diventato parte della vita quotidiana della comunità.

Il riconoscimento della Pro Loco

Per Michele Simone, presidente della Pro Loco e responsabile della delegazione garganica delle associazioni locali, la restituzione del portafoglio rappresenta un gesto capace di ristabilire la fiducia nelle persone.

«L’integrità e l’empatia non hanno nazionalità, colore della pelle o conto in banca», ha sottolineato Simone, ricordando come l’onestà sia un valore universale, legato alle scelte individuali e non alle origini di una persona.

Il presidente ha inoltre evidenziato il significato della vicenda per una comunità che negli anni ha investito nell’accoglienza, favorendo percorsi di autonomia abitativa e lavorativa.

Il sindaco: «Un esempio di perfetta integrazione»

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Rocco Di Brina, secondo il quale il comportamento del ventisettenne dimostra il livello di integrazione raggiunto nel tessuto sociale ed economico del paese.

Il primo cittadino ha ricordato la vocazione all’accoglienza di Carpino, indicando l’esperienza di Sissoko come il risultato concreto di un percorso iniziato molti anni prima, quando il giovane era arrivato nel paese ancora minorenne.

Una storia senza imprese eccezionali, cerimonie o ricompense. Soltanto un portafoglio ritrovato, la ricerca del proprietario e la decisione di restituire ogni cosa. Un gesto ordinario che, proprio per la sua naturalezza, ha assunto per l’intera comunità un valore particolare.