Più file per la stessa pratica? Ecco come unirli Un solo file PDF può contenere più documenti, in ordine e pronti da inviare

Capita a chiunque, prima o poi, di dover completare una pratica che richiede più documenti, come una richiesta da presentare alla propria banca, una questione fiscale da gestire con il commercialista, una domanda a un ente pubblico o l’iscrizione a un corso. Sono tutte situazioni in cui, invece di un solo allegato, ci si ritrova a gestirne diversi, magari con nomi poco chiari e sparsi tra più cartelle. Come fare per semplificarsi la vita ed evitare errori in fase di invio?

Un problema più comune di quanto sembri

Il motivo per cui questa esigenza si presenta così spesso è semplice: i documenti che compongono una pratica raramente vengono creati tutti insieme. Pensiamo al fronte e al retro di una carta d’identità, a un modulo di più pagine da compilare o a più scansioni effettuate con il telefono. Il risultato è che, quando arriva il momento di inviare tutto, ci si trova con due, tre o anche più file separati da gestire, magari proprio quando si è di fretta e non si ha il tempo di rimettere ordine con calma.

Perché conviene avere un unico file?

Consegnare un solo documento invece di più allegati sparsi semplifica la vita sia per chi lo invia sia per chi lo riceve. Così facendo, non bisogna più preoccuparsi che un file venga dimenticato durante l’invio e non occorre spiegare in quale ordine vadano letti i vari allegati: tutto è già organizzato in sequenza in un unico PDF. Anche dal punto di vista dell’archiviazione, avere un solo file da salvare e rinominare è decisamente più pratico. Tenere traccia di più documenti collegati tra loro (magari con nomi diversi e difficili da ricondurre alla stessa pratica a distanza di tempo) può comportare perdite di tempo e, talvolta, anche di informazioni importanti.

Come procedere senza complicazioni

Fino a qualche anno fa, unire più PDF richiedeva software specifici, spesso a pagamento, oppure passaggi macchinosi (come stampare tutto e riscansionare in un’unica soluzione). Oggi il procedimento è molto più semplice: si caricano i file nell’ordine desiderato e si ottiene direttamente un unico documento. Smallpdf, ad esempio, mette a disposizione una funzione per unire documenti pdf che permette di combinare più file in pochi istanti direttamente dal browser.

Non solo per le pratiche più formali

Questa esigenza non riguarda solo le pratiche con enti o uffici. Anche nella vita di tutti i giorni può capitare di dover mettere insieme più fogli in un unico documento (come nel caso di ricevute da presentare insieme per una nota spese, oppure di più pagine scansionate separatamente). In casi come questi, avere la possibilità di ottenere subito un unico file evita di dover gestire manualmente più allegati ogni volta che devono essere inviati.

Qualche accorgimento utile

Prima di procedere, conviene controllare che tutti i file coinvolti abbiano un orientamento coerente e che le pagine siano già nell'ordine giusto. Un documento con pagine capovolte o fuori sequenza risulta poco professionale, soprattutto se destinato a un ufficio o a un ente. È buona norma verificare anche il peso complessivo del file una volta unito: se deve essere inviato tramite email, infatti, i limiti di dimensione degli allegati sono spesso piuttosto stretti.

Un'abitudine utile per il futuro

Prendere l’abitudine di unire subito i documenti correlati, invece di lasciarli sparsi tra le varie cartelle del computer, aiuta a mantenere un archivio più ordinato nel tempo. È un piccolo gesto che, ripetuto con costanza, offre un grande vantaggio: evita di perdere tempo e pazienza nel ricostruire una pratica cercando file dimenticati tra decine di scansioni dai nomi poco chiari.