Commando assalta portavalori sulla statale Foggia-Candela Due auto incendiate e chiodi in strada per bloccare i due blindati

Due portavalori della Cosmopol sono stati assaliti e bloccati stamane da un commando composto da almeno otto persone lungo la statale 655 tra Foggia e Candela al confine con l'Irpinia. Incendiate due auto.

Le vetture date alle fiamme erano state poste di traverso per bloccare la corsa dei due mezzi blindati. Rinvenuti sulla carreggiata grossi chiodi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Anas.

Momenti di terrore per diversi automobilisti in viaggio. I malviventi hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, all'indirizzo dei portavalori ma il loro obiettivo è parzialmente fallito. I rapinatori hanno portato via le pistole dei vigilantes e parte del bottino di uno dei due blindati ancora in fase di quantificazione. Non si registrano fortunatamente feriti. Indagini in corso.