Incendio Roma sotto controllo, proseguono operazioni bonifica La situazione, riferiscono i vigili del fuoco su Twitter, è generalmente sotto controllo.

Prosegue l’intervento con 50 vigili del fuoco e 20 automezzi per domare l’incendio scaturito ieri poco prima delle 17 nella zona di Centocelle a Roma che ha interessato vegetazione e attività di autodemolizioni lungo la via Palmiro Togliatti. Continua l’opera di bonifica e raffreddamento dei materiali. La situazione, riferiscono i vigili del fuoco su Twitter, è generalmente sotto controllo.

(ITALPRESS).

Dai comunicati del Comando Vigili del Fuoco di Roma:

Diversi piccoli focolai erano ancora attivi negli autodemolitori in cui si sta eseguendo un lavoro di bonifica e minuto spegnimento anche con mezzi escavatori.

Le aree di vegetazione che circondano gli autodemolitori interessate dall’incendio erano pure in bonifica.

Sempre sul posto 25 squadre con 100 unità VF e 50 automezzi. Sul posto permangono altresì presidi 118 e protezione civile. L’incendio è generalmente sotto controllo.

Le persone evacuate sono tutte rientrate in casa e nella notte non sono stati registrati problemi. Le squadre fuori provincia sono tutte rientrare nelle rispettive sedi. Complessivamente si continuerà ad operare con 50 unità e 20 automezzi.

In merito a viabilità e trasporti:

Viene mantenuta chiusa ancora la via Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Fadda. Le linee bus 548 e 557 deviano per via Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Casilina in entrambe le direzioni. La linea 557 da Torre Spaccata riprende il normale percorso da viale di Torre Maura.

Percorso deviato anche per le linee 106, 451 e 558. La 106 in direzione Grotte Celoni da viale Palmiro Togliatti devia su via Casilina, mentre al ritorno verso il Parco di Centocelle da via Casilina all'altezza di piazza Sor Capanna, devia su via Casilina. La 451 da viale Togliatti devia per via dei Meli, viale Alessandrino, via Casilina, via di Torre Spaccata, viale Bruno Pelizzi, via Raimondo Scintu, via Quinto Publicio, nelle due direzioni. Infine la 558, in direzione Cinecittà, da via Casilina devia per via di Torre Spaccata, viale Bruno Pelizzi, via Raimondo Scintu, Via Quinto Publicio, via Orazio Pulvillo e piazza di Cinecittà.

Sulla qualitá dell’aria arriva una nota di ARPA Lazio:

Sono stati posizionati due campionatori, uno nell`Aeroporto militare Francesco Baracca, l`altro nella nostra sede di via Saredo, a poche centinaia di metri da dove è avvenuto il maxi incendio di Centocelle, per verificare eventuali effetti sulla qualità dell’aria. Contiamo di dare i primi risultati entro la giornata di oggi.