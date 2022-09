Maltempo, otto morti per una bomba d’acqua nelle Marche Otto persone sono morte dopo la bomba d'acqua che ha colpito la provincia di Ancona

Otto persone sono morte dopo la bomba d'acqua che ha colpito la provincia di Ancona. Quattro vittime a Ostra, una a Trecastelli, una a Barbara e una Senigallia. Diversi sono i dispersi. "Se ce ne fosse bisogno, la situazione, sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita... Tutte le forze disponibili sono all'opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti....", scrive su Facebook Riccardo Pasqualini, il sindaco di Barbara. (Italpress)