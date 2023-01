Messina Denaro, procuratore De Lucia: "Ora puntiamo su rete che lo ha protetto" Il Pg di Palermo che ha condotto l'operazione: "Ultimo dell'ala stragista: evidenti le coperture"

Matteo Messina Denaro Denaro "rimane l'ultimo stragista appartenente alla commissione che ha ordinato le stragi, un uomo con evidenti coperture sulle quali sono in corso in questo momento delle indagini: in queste ore si stanno acquisendo dei documenti e individuando soggetti e cercando di determinare con maggiore certezza la rete che lo ha protetto fin qui". Così su Rai Radio1 all'interno dello Speciale Che giorno è condotto da Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia che ha coordinato con il procuratore aggiunto Paolo Guido l'operazione che ha portato all'arresto di Matteo MESSINA Denaro.

E su come siano stati possibili tanti anni di latitanza De Lucia ha spiegato: "Sono possibili se un soggetto è uno degli elementi di vertice di Cosa Nostra, perché Cosa Nostra è quello che è, cioè una struttura che è in grado di muoversi non soltanto negli ambienti criminali tradizionali, i trent'anni sono stati necessari per togliere tutta quell'acqua nella quale il latitante ha nuotato fino ad oggi e da oggi per l'appunto ha smesso di nuotare". "Speravamo in un tempo più breve" ma "capirete che in questo momento dettagli particolari non ne posso fornire perché abbiamo delle attività in corso".