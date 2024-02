Prof di 57 anni accoltellata alla schiena da uno studente,subito arrestato il 17enne ha problemi comportamentali e segue corsi personalizzati

Sono intervenuti gli agenti di diverse volanti stamani all'istituto professionale Enaip di VARESE dove uno studente di 17 anni è stato arrestato in flagranza con l'accusa di aver accoltellato alla schiena un'insegnante di 57 anni. La donna sarebbe stata colpita tre volte ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo. I poliziotti hanno trovato e sequestrato l'arma, un coltello a serramanico. Al momento dell'aggressione, attorno alle 8, altri studenti erano già in classe: all'aggressione avrebbero assistito due colleghe della vittima, poi sentite in Questura. Secondo quanto accertato, il 17enne ha problemi comportamentali e segue corsi personalizzati. Lo scorso maggio un episodio simile è avvenuto in provincia di Milano, ad Abbiategrasso, dove uno studente 16enne del liceo scientifico Alessandrini ha accoltellato una professoressa di 51 anni davanti ai compagni causandole ferite all'altezza di una scapola, alla testa e a un polso.

"Stamattina, nell'Istituto Professionale di Varese Enaip è stato compiuto un altro grave atto di violenza da parte di uno studente minorenne contro un'insegnante che è stata ferita, per fortuna in modo non grave, con un'arma da taglio. Secondo le prime informazioni il ragazzo è stato arrestato. Per contrastare questi ignobili comportamenti, sempre più frequenti, e per far riacquistare autorevolezza ai docenti bisogna approvare subito il Ddl sul voto in condotta al Senato. È un segnale importante la costituzione di parte civile dello Stato, oltre alla garanzia della tutela legale alle vittime, inoltre i genitori dovranno farsi carico dei gesti illegali dei loro figli minori. Questa situazione mette in luce quanto sia cruciale un'efficace collaborazione tra scuola e famiglia, essendo entrambe fondamentali nel costruire un ambiente educativo solido e positivo per i nostri giovani. È intollerabile che accadano episodi del genere".

E' quanto dichiara Paola Frassinetti sottosegretario all'Istruzione ed al Merito.