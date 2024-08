Risolto il giallo di Sharon Verzeni: «Ho avuto un raptus e l'ho uccisa» Fermato un italo magrebino di 31 anni. È lui il misterioso accoltellatore

"Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa". È quanto riferito da Moussa Sangare, il 31enne italiano fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni. L'uomo è nato in Italia ed è di origini magrebine.

L'avrebbe uccisa senza appartente motivo. Questo è quello che sarebbe emerso dalle indagini che hanno portato al fermo del presunto assassino di Sharon Verzeni, Moussa Sangare, italiano di origini marocchine nato nel 1994. L'omicidio, avvenuto la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, nella Bergamasca non sarebbe quindi collegato a un tentativo di rapina o ad un altro motivo. Il 31enne con diversi precedenti sarebbe affetto da qualche fragilità psichica.

Il comunicato dei carabinieri

"Le ininterrotte investigazioni successive permettevano di raccogliere, a carico dell'uomo, ritenuto il presunto autore dell'omicidio, gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga, che hanno determinato la decisione del Pubblico Ministero di disporre nei suoi confronti un decreto di fermo di indiziato di delitto".

Il fatto che il 31enne fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni non fosse originario di Terno d'Isola ''non consola e non dà una risposta che in qualche modo tranquillizza la famiglia''. Lo dichiara il sindaco del paese della Bergamasca teatro dell'omicidio, Gianluca Sala, ricordando che ''alle spalle di tutto questo c'è un delitto, c'è una famiglia che piange una ragazza, c'è un compagno che non ha più una donna al suo fianco, con un progetto di vita''. Nell'attesa di ''avere delle risposte e capire quali sono le motivazioni'', il primo cittadino di Terno vuole ''tenere un profilo basso'', perché ''è troppo delicata la questione''. Però - è la considerazione - ''è chiaro che se l'uomo in bicicletta dovesse davvero essere il colpevole, posso dire che per lo meno il sistema di videosorveglianza, nonché tutto ciò che abbiamo fatto per agevolare le indagini, in qualche modo è servito''. All'amministrazione comunale ''siamo tranquilli di aver fatto il possibile, anche in questi giorni, per non avere rimorsi sul fatto che si poteva fare qualcosa in più'', dice Sala, ricordando che ''ci siamo mossi fin dai primi minuti dell'accaduto con presenza sul territorio e anche al comando già dalla stessa notte per visionare le immagini''. Proprio le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ''sembrerebbero essere state decisive, se davvero fosse questa la soluzione del problema'', osserva il sindaco.