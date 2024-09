Uccide a coltellate la moglie davanti ai figli: aveva braccialetto elettronico Qualcosa non ha funzionato: il 48enne aveva un divieto di avvicinamento per evitare tragedie

Un uomo di 48 anni, Ben Alaya Abdelkader, è accusato di aver ucciso a coltellate l'ex moglie, Roua Nabi, 34 anni, in casa, a Torino, davanti ai figli. L'uomo aveva il braccialetto elettronico da quest'estate, quando il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna per episodi di violenza. Sono in corso accertamenti per capire cosa non abbia funzionato nel braccialetto.

La vittima è stata colpita al torace. Trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone, è morta poco dopo il suo arrivo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre scappava in strada inseguito dal figlio di 13 anni. La figlia adolescente era scappata dai vicini e aveva chiesto aiuto. Sarebbero stati proprio loro a dare l'allarme.

"Non so le dinamiche familiari, so che lui non viveva qua da qualche giorno. Ieri pomeriggio, verso le 18.30, l'ho incontrato giù nel portone. Non ci siamo salutati ma sembrava tranquillo". È la testimonianza di Gaia, una vicina di casa di Nabi Roua, 34 anni, accoltellata dal marito nella casa di via Cigna ieri notte a Torino.

L'arma che sarebbe stata usata da Ben Alaya Abdelkader per accoltellare a morte la moglie Nabi Roua sarebbe un coltello da cucina. Operaio lui e casalinga lei, secondo i vicini litigavano spesso.