Lacrime e strazio ai funerali di Matilde, 19enne sciatrice tradita dal ghiaccio La mamma: «Sei arrivata in fretta e sei voluta andare via altrettanto fretta»

'Diciannove anni fa hai voluto arrivare in fretta e lunedì hai deciso di andare via altrettanto in fretta. Voglio ringraziarti perché papà e io abbiamo avuto la fortuna di essere scelti da te per essere i tuoi genitori''. Così Elena, la mamma di Matilde Lorenzi, durante le esequie nella parrocchia di Giaveno, nel torinese. ''Ci hai donato tantissimo, ora devi continuare a sciare dove sei e facci avere la tua presenza sempre vicino''.

E' gremita la chiesa di San Lorenzo a Giaveno, nel Torinese, dove si sta svolgendo la cerimonia funebre. Nelle prime file, la mamma, il papa', la nonna, i fratelli e il fidanzato della sciatrice 19enne. Ci sono anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e la sottosegretaria alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attivita' sportive militari, Isabella Rauti, il sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Salvatore Camporeale e il comandante delle truppe alpine Michele Risi.

Sopra la bara, la bandiera italiana. Bianchi, rossi e verdi anche i fiori del cuscino che copre la bara.

Accanto, il cappello da alpino di Matilde e in terra, vicino alla bara, uno sci, portato in chiesa dalla sorella. "Il dolore sembra un velo che oscura la vita - ha affermato nell'omelia monsignor Alessandro Gribaudo - quel dolore che non trova alcun senso, ma e' segno di cio' che da' valore alla vita, il coraggio di amare, di creare affetti e stare insieme. Il signore ci chiede non di cancellare il dolore, ma di vivere con lui". "Invece per Matilde - ha detto - si e' accesa una luce infinita. La luce che illuminava quella pista e' diventata senza notte. Non ci sono piu' le vittorie sulla pista, ma c'e' la vittoria sulla morte. Matilde ci indica di cercare quella luce".

Moltissimi i giovani, tra le lacrime, che stanno partecipando al funerale, con indosso le tute delle societa' sportive. Intanto, Giaveno si e' fermata dalle 10 per rispettare il lutto cittadino e ricordare Matilde.