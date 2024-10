Omicidio Aurora, il fidanzato 15enne resterà in carcere Lo ha deciso il tribunale dei minori di Bologna, competente sul terribile episodio di Piacenza

Resta in carcere il 15enne accusato di aver ucciso la sua ragazza di 13 anni, Aurora Tila, precipitata da un palazzo a Piacenza venerdi' scorso 25 ottobre. Il Tribunale dei minori di Bologna ha convalidato il fermo del 15enne per omicidio volontario e porto di un cacciavite di 15 centimetri. L'adolescente si trova gia' in custodia nel carcere minorile di Bologna da lunedi' scorso.

Si attendeva da ieri mattina, quando si e' tenuta l'udienza di convalida del fermo, la decisione del giudice del Tribunale minorile che si era riservato.