Giardinetto: "E' da irresponsabili, lasciare un guardrail in queste condizioni" Appello urgente alla magistratura: morti e feriti non sono bastati a sensibilizzare l'Anas

Non sono bastati finora due morti e una donna scampata solo per un soffio alla tragedia qualche giorno fa.

La statale 90 delle puglie a Giardinetto, un tratto di strada percorso quotidianamente da tantissime auto, tra cui anche molti pendolari irpini, pullman che da Ariano portano a Foggia e viceversa potrebbe mietere ancora vittime e questa volta in maniera ancora più devastante.

Una curva maledetta più volte segnalata, che è costata la vita a Giovanni Spagnoletti di Ariano Irpino, ad una donna 40enne originaria di Orsara di Puglia e solo pochi giorni fa ad una 31enne di Foggia, rimasta incastrata in auto e ricoverata sotto osservazione all'ospedale Riuniti di Foggia sembrerebbe non in gravi condizioni.

Il tratto insidiosissimo della statale 90 delle puglie, poco prima della salita di Montecalvello resta ancora un pericolo di morte a Giardinetto a pochi chilometri dal confine tra Campania e Puglia lungo la strada che porta a Foggia. Anas finora insensibile anche dopo le due tragedie.