Furto di orologi a cantante Stash, Polizia li recupera Grazie ai tracciati gps della Jeep l'hanno collocata il giorno successivo in zona San Siro

La Polizia di Stato di Milano ha indagato due uomini per il furto di quattro orologi preziosi subito in centro citta' lo scorso giovedi' dal cantante Stash, nome d'arte di Antonio Fiordispino. I poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato dopo un'indagine lampo i due autori e il covo in zona San Siro dove e' stata recuperata la refurtiva. Gli indagati sono un 50enne anglo-algerino, gia' espulso, e un 27enne marocchino. Intorno alle 12 del 14 novembre i due uomini con un pretesto mentre Stash era appena uscito da una scuola guida di corso Porta Romana lo hanno distratto e derubato dello zaino che teneva nei sedili posteriori del suv. Solo in un secondo momento, il 38enne si e' reso conto del furto pero' inizialmente insospettito dall'atteggiamento dei due aveva scattato una foto della Jeep Renagade con cui i due si erano allontanati. Dalla targa i segugi dell'antirapina sono risaliti a un'agenzia di autonoleggio.

I tracciati gps della Jeep l'hanno collocata il giorno successivo in zona San Siro. Per diverse ore l'auto e' stata seguita con i due uomini aggirarsi tra le boutique e gli hotel di lusso del centro citta'. In tarda serata quando sono tornati in via Civitali i poliziotti hanno deciso di fare irruzione nell'appartamento. All'interno hanno trovato gli orologi nascosti all'interno di una lavatrice.