Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola: è in condizioni critiche In via Archimede, una ambulanza a sirene spiegate ha investito uno studente di 12 anni

Intorno alle 7:30 di questa mattina, in via Archimede — nella zona di San Fruttuoso a Genova — un’ambulanza con sirene spiegate stava transitando per un intervento quando ha investito un ragazzino di 12 anni. Il giovane stava attraversando la strada per andare a scuola, secondo le prime ricostruzioni nei pressi delle strisce pedonali. L’impatto è stato violento: il dodicenne è stato subito soccorso, intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini in codice rosso. Dalle informazioni diffuse dall’ospedale emerge un quadro clinico gravissimo. Il 12enne è arrivato al Gaslini "emodinamicamente stabile", ma con un “politrauma” che comprende un trauma cranico di particolare gravità. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato. La prognosi resta riservata: serviranno approfondimenti specialistici e forse interventi chirurgici.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti della sezione infortunistica della polizia locale, che hanno chiuso il tratto interessato per i rilievi. Si stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza della zona. Al momento non è chiaro se l’ambulanza potesse adottare misure tali da evitare l’investimento, né se il ragazzino stesse attraversando correttamente sulle strisce. La notizia ha scosso la comunità genovese. La scena — un mezzo di soccorso, simbolo di aiuto, che causa invece un gravissimo incidente a danno di un ragazzo — ha suscitato sgomento e domande sulla sicurezza di bambini e adolescenti che ogni giorno vanno a scuola. Molti si interrogano sul tema della sicurezza stradale, del rispetto delle norme di protezione dei pedoni, e di come gestire al meglio i mezzi di soccorso nelle aree urbane durante le ore di punta.