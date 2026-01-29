L'incendio al Teatro La Fenice di Venezia: a 30anni ricordo dei Vigili del Fuoco VIDEO - Il racconto di quell’intervento storico attraverso le testimonianze dei capi reparto

VENEZIA, 30 ANNI FA L’INTERVENTO PER L’INCENDIO AL TEATRO LA FENICE

Nella notte del 29 gennaio 1996 un violento incendio distrusse il Teatro La Fenice, simbolo della città di Venezia e patrimonio della cultura musicale italiana ed europea. I vigili del fuoco operarono senza sosta per tutta la notte per domare le fiamme ed evitare la propagazione alle vicine strutture.

Nel video realizzato e pubblicato dal sito ufficiale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con il racconto di quell’intervento storico attraverso le testimonianze dei capi reparto David Andrea e Riccardo Bonesso, tra i primi a intervenire nelle fasi iniziali dell’incendio, a 30 anni da quella notte.

Servirono ore ed ore di incessante lavoro dei vigili del fuoco per avere la meglio sul rogo che provocò danni ingentissimi. Al termine delle operazioni, del teatro restavano in piedi soltanto le mura perimetrali.

Poi i lavori di ricostruzione e ristrutturazione della struttura. Il 14 dicembre del 2003 la Fenice riaprì e fu restitutito alla città di Venezia.