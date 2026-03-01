muore a 24 anni dopo malore in campo nel vercellese

Il malore negli spogliatoi. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo aveva raggiunto gli spogliatoi al termine del primo tempo quando improvvisamente si è accasciato al suolo. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sono scattati i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco, proseguite poi con le procedure avanzate di rianimazione all’arrivo dell’ambulanza con medico a bordo.
Il trasferimento in elicottero
Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara, dove il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, nelle ore successive è arrivata la notizia del decesso. La comunità sportiva locale è sotto shock per la tragedia che ha colpito un ragazzo molto conosciuto nell’ambiente del calcio amatoriale. Nelle prossime ore sono attesi messaggi di cordoglio da parte delle società coinvolte e degli organizzatori del campionato.