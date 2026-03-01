Muore a 24 anni dopo malore in campo nel Vercellese

Il giovane si era accasciato negli spogliatoi durante l’intervallo di una partita Csi

Non ce l’ha fatta il 24enne colto da arresto cardiaco mentre stava giocando su un campo di calcio a Crova, in provincia di Vercelli. Il giovane, tesserato per la squadra locale, si era sentito male ieri durante l’intervallo della partita

Il malore negli spogliatoi. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo aveva raggiunto gli spogliatoi al termine del primo tempo quando improvvisamente si è accasciato al suolo. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco, proseguite poi con le procedure avanzate di rianimazione all’arrivo dell’ambulanza con medico a bordo.

Il trasferimento in elicottero

Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara, dove il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, nelle ore successive è arrivata la notizia del decesso. La comunità sportiva locale è sotto shock per la tragedia che ha colpito un ragazzo molto conosciuto nell’ambiente del calcio amatoriale. Nelle prossime ore sono attesi messaggi di cordoglio da parte delle società coinvolte e degli organizzatori del campionato.

