Esplosione a Roma, crollano palazzine: feriti due anziani Si tratta di moglie e marito di 84 e 86 anni

Esplosione a Piana del Sole, quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Tre palazzine sono crollate a causa di una potente deflagrazione, stando alle prime informazioni causata da una bombola gpl. Un primo bilancio parla di due feriti gravi e ricoverati in ospedale in codice rosso: si tratta di una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 84 e 86 anni, trasportati all'ospedale Sant'Eugenio. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno soccorso altre persone coinvolte, rimaste bloccate sotto le macerie.

Sono due le persone trasportate presso ospedale Sant'Eugenio per le cure mediche dal 118. Si tratta di moglie e marito di 84 e 86 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia, le pattuglie del XI Gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale sopraggiunte nell'immediatezza sul luogo che hanno preveduto a mettere subito in sicurezza l'intera area per consentire le operazioni di soccorso, fornendo ausilio ai vigili del fuoco. Chiusa via Tavagnasco, all'altezza di via Demonte, e via Castellinaldo, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Eugenio Villoresi. Al momento gli agenti della polizia locale sono impegnati anche nelle procedure di assistenza alloggiativa, attivate unitamente al personale della Protezione Civile, per le persone evacuate dagli edifici limitrofi, dichiarati al momento inagibili di pompieri, a seguito dei danni subiti. Le pattuglie stanno inoltre provvedendo ai rilievi dei danni sui veicoli presenti su strada al momento dell'esplosione.