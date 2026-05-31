Melonellum, crescono i dubbi: la riforma elettorale rischia lo stop Tecnici e costituzionalisti segnalano criticità sul progetto di legge sostenuto dalla maggioranza

La riforma elettorale ribattezzata politicamente "Melonellum" entra in una fase delicata. Mentre la maggioranza punta ad accelerare l’iter parlamentare, negli ambienti tecnici di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica si moltiplicano le perplessità sulla tenuta costituzionale del progetto. Secondo valutazioni emerse nelle ultime settimane, alcuni meccanismi contenuti nel testo potrebbero esporre la legge a contestazioni davanti alla Corte Costituzionale.

Il nodo del candidato premier

La questione più discussa riguarda l'obbligo per le coalizioni di indicare preventivamente il candidato presidente del Consiglio. I critici osservano che la nomina del premier resta una prerogativa del Presidente della Repubblica, prevista dall'articolo 92 della Costituzione. Pur essendo formalmente un'indicazione politica e non giuridicamente vincolante, diversi costituzionalisti ritengono che la norma possa entrare in tensione con l'assetto istituzionale delineato dalla Carta.

Si tratta dello stesso tema che, nelle passate riforme elettorali, aveva già alimentato un ampio dibattito tra giuristi e forze politiche.

Il peso delle regioni autonome

Un secondo punto critico riguarda il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza. Secondo le analisi tecniche citate nel dibattito parlamentare, l'esclusione di Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta dal conteggio nazionale potrebbe determinare una disparità tra gli elettori delle diverse regioni. In teoria, il risultato espresso da questi territori potrebbe risultare irrilevante nell'assegnazione del premio, pur incidendo sul voto complessivo nazionale.

Proprio su questo aspetto gli uffici parlamentari avrebbero manifestato le maggiori riserve, evidenziando possibili profili di illegittimità costituzionale.

Liste bloccate e riconoscibilità degli eletti

Un'altra questione riguarda il sistema delle liste collegate al premio di maggioranza. Il modello previsto dalla riforma introduce elenchi di candidati bloccati che, secondo diversi osservatori, potrebbero rendere più difficile per l'elettore conoscere con precisione chi verrà eletto grazie al proprio voto.

Il tema richiama alcune precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che hanno più volte sottolineato la necessità di garantire agli elettori una scelta consapevole e la riconoscibilità dei candidati. Secondo i critici della riforma, il meccanismo proposto rischierebbe di allontanarsi da questi principi.

Il problema politico del ballottaggio

Oltre agli aspetti giuridici, emerge una questione più strettamente politica. Il sistema è stato costruito attorno all'ipotesi di una competizione tra due grandi schieramenti. Tuttavia, la crescita di una terza forza politica significativa potrebbe impedire a entrambe le coalizioni principali di raggiungere la soglia prevista per il premio di maggioranza.

Secondo alcune valutazioni tecniche, proprio questo scenario potrebbe rendere il sistema meno stabile del previsto e riaprire il dibattito sull'opportunità di un eventuale secondo turno nazionale. Una soluzione che, però, continua a dividere la maggioranza.

La partita è appena iniziata

Per il momento il progetto resta al centro del confronto politico e parlamentare. Ma l'emergere di rilievi provenienti da uffici legislativi, costituzionalisti e ambienti istituzionali suggerisce che il percorso della riforma potrebbe rivelarsi molto più complesso di quanto previsto inizialmente. E proprio i possibili profili di costituzionalità rischiano di diventare il terreno decisivo dello scontro tra maggioranza e opposizioni nei prossimi mesi.