Tragedia a Bisceglie: albero cade e uccide una bambina Violente raffiche abbattono un pino in strada: vittima una 12enne

Nel primo pomeriggio del 13 aprile una tragedia ha colpito la città di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Una bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento in via Sergio Cosmai. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 14 il grosso pino ha ceduto improvvisamente, schiantandosi sulla carreggiata proprio mentre la giovane stava attraversando la strada. L’impatto è stato devastante: la bambina è rimasta incastrata sotto il peso dell’albero.

I soccorsi e il dramma

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri, che hanno immediatamente chiuso l’area per consentire le operazioni di emergenza. La bambina è stata estratta e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, ma le sue condizioni erano già gravissime. I medici non hanno potuto fare nulla: la 12enne è arrivata in ospedale già priva di vita. La causa del decesso è stata individuata in un politrauma da schiacciamento.

La comunità sotto shock

La notizia ha sconvolto l’intera comunità locale, profondamente colpita da una tragedia improvvisa e drammatica. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia della giovane vittima. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e verificare le condizioni dell’albero al momento del cedimento, anche alla luce delle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona.