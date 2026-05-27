Ucraina nell’Ue, la Lega getta la maschera: "No, sarebbe un danno enorme" Il Carroccio boccia l’ipotesi di adesione di Kiev all’Unione Europea

Si irrigidisce il confronto politico sull’eventuale ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Dopo le indiscrezioni sull’intenzione di Bruxelles di aprire già a giugno i primi capitoli negoziali con Kiev, arriva la netta presa di posizione della Lega, che boccia senza mezzi termini l’ipotesi di adesione.

“La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea”, si legge in una nota diffusa dal partito guidato da Matteo Salvini.

Una posizione che segna una distanza evidente rispetto alla linea delle istituzioni europee e che riapre il dibattito politico interno alla maggioranza di governo sul rapporto con Kiev e sulle prospettive future dell’allargamento europeo.

“Kiev non ha i requisiti”

Nel comunicato, il Carroccio sostiene che l’Ucraina non possieda ancora le condizioni richieste per entrare nell’Unione.

“Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni”, afferma la Lega.

Il partito richiama implicitamente il lungo percorso affrontato da altri Stati candidati all’ingresso europeo, sottolineando come l’adesione dell’Ucraina rischierebbe di alterare gli equilibri economici interni all’Unione, soprattutto sul fronte agricolo, industriale e dei fondi europei.

Le tensioni in Europa

La questione dell’ingresso dell’Ucraina resta uno dei temi più divisivi all’interno dell’Unione Europea. Da un lato, diversi governi spingono per accelerare il processo di integrazione come segnale politico nei confronti della Russia e come garanzia strategica per il futuro di Kiev.

Dall’altro, crescono le resistenze di chi teme le conseguenze economiche dell’allargamento e ritiene prematuro aprire le porte a un Paese ancora coinvolto nel conflitto e alle prese con enormi problemi strutturali.

Tra i nodi principali figurano la sostenibilità finanziaria della futura adesione, l’impatto sulla politica agricola comune e la redistribuzione dei fondi europei.

Il peso politico della posizione leghista

La presa di posizione della Lega assume un significato particolare anche sul piano interno. Il partito di Salvini da tempo mantiene una linea più prudente rispetto ad altre forze della maggioranza sul sostegno politico e militare all’Ucraina.

Pur senza mettere in discussione formalmente l’alleanza occidentale, il Carroccio continua a manifestare forti perplessità sulle conseguenze economiche della guerra e sulle scelte strategiche dell’Unione Europea.

Le prossime settimane potrebbero quindi trasformare il dossier Ucraina-Ue in un nuovo terreno di tensione sia dentro il governo italiano sia nel confronto tra gli Stati membri europei.