Stragi del ’92, chiesta archiviazione per pista mafia-appalti

La Procura di Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione di uno dei filoni d’inchiesta sulle stragi del 1992, quello relativo alla cosiddetta pista “mafia e appalti”. Il fascicolo, aperto a carico di ignoti, riguardava una delle ipotesi investigative sui moventi degli attentati che sconvolsero l’Italia.
Le stragi di Capaci e di via D’Amelio costarono la vita ai magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, oltre agli agenti delle rispettive scorte, segnando uno dei momenti più drammatici nella lotta alla mafia.
La decisione della Procura
Secondo quanto emerso, i pubblici ministeri hanno ritenuto che non vi siano elementi sufficienti per sostenere ulteriormente l’ipotesi investigativa legata al dossier mafia-appalti come causa scatenante delle stragi.
Si tratta di una pista che negli anni aveva alimentato numerosi interrogativi, ipotizzando un possibile collegamento tra interessi economici e la strategia stragista di Cosa Nostra.
Un capitolo che si chiude, altri restano aperti
L’eventuale archiviazione, che dovrà essere valutata dal giudice per le indagini preliminari, non esaurisce il lavoro della magistratura sulle stragi. Restano infatti aperti altri filoni d’indagine che cercano di chiarire definitivamente mandanti, moventi e contesti in cui maturarono gli attentati. La ricerca della verità su quella stagione continua a rappresentare una priorità per la giustizia italiana.
Il peso della memoria
A oltre trent’anni dagli attentati, le stragi del 1992 restano una ferita aperta nella storia del Paese. Le figure di Falcone e Borsellino continuano a essere simbolo della lotta alla criminalità organizzata e del sacrificio dello Stato contro la mafia.