Operatore ecologico massacrato di botte nel foggiano: si indaga

E' successo stamane a Cerignola

operatore ecologico massacrato di botte nel foggiano si indaga

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Brutale aggressione nel foggiano ai danni di un operatore ecologico in servizio. E' successo stamane a Cerignola.

Ad affrontare l'uomo è stato uno sconosciuto, non si sa ancora per quale motivo, successivamente individuato dalle forze dell'ordine.

La persona rimasta ferita, dopo essere stata colpita violentemente al volto e alla testa è ora in ospedale al Riuniti di Foggia.

Sul posto i sanitari del 118. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. L'azienda presso la quale lavora l'operatore, oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari ha già annunciato che si costituirà parte civile. Saranno ora le indagini a fare piena luce sull'accaduto. 

Analogo episodio dalle conseguenze ancora più gravi a Campodipietra, in provincia di Campobasso, dove un uomo è in condizioni disperate al polo specialistico Neuromed di Pozzilli, dopo essere rimasto vittima anch'egli di un violento pestaggio.

E la mente ci riporta inevitabilmente alla tragedia di Massa, in cui ha perso la vita Giacomo Bongiorni, picchiato a terra fino alla morte da un branco, sotto gli occhi della compagna e del figlio di 11 anni.

 

 

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