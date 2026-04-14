Operatore ecologico massacrato di botte nel foggiano: si indaga E' successo stamane a Cerignola

Brutale aggressione nel foggiano ai danni di un operatore ecologico in servizio. E' successo stamane a Cerignola.

Ad affrontare l'uomo è stato uno sconosciuto, non si sa ancora per quale motivo, successivamente individuato dalle forze dell'ordine.

La persona rimasta ferita, dopo essere stata colpita violentemente al volto e alla testa è ora in ospedale al Riuniti di Foggia.

Sul posto i sanitari del 118. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. L'azienda presso la quale lavora l'operatore, oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari ha già annunciato che si costituirà parte civile. Saranno ora le indagini a fare piena luce sull'accaduto.

Analogo episodio dalle conseguenze ancora più gravi a Campodipietra, in provincia di Campobasso, dove un uomo è in condizioni disperate al polo specialistico Neuromed di Pozzilli, dopo essere rimasto vittima anch'egli di un violento pestaggio.

E la mente ci riporta inevitabilmente alla tragedia di Massa, in cui ha perso la vita Giacomo Bongiorni, picchiato a terra fino alla morte da un branco, sotto gli occhi della compagna e del figlio di 11 anni.