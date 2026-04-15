Bisceglie, spinge la moglie dal balcone e si lancia: morti entrambi Tragedia familiare in via Vittorio Veneto: ipotesi omicidio-suicidio

Bisceglie sotto shock. Tragedia nella serata di ieri a Bisceglie, dove una coppia è morta dopo una caduta dal balcone della propria abitazione. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, e Luigi Gentile, 61 anni. I loro corpi sono stati trovati senza vita sulla rampa del garage del palazzo in via Vittorio Veneto, uno accanto all’altro. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe spinto la moglie nel vuoto per poi lanciarsi subito dopo. L’altezza del balcone, di circa tre metri, non ha lasciato scampo a entrambi.

Il racconto dei vicini

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Una vicina ha riferito ai Carabinieri di aver sentito la donna urlare poco prima della caduta. La stessa testimone ha raccontato che la coppia stava attraversando un periodo difficile e che sarebbe stata in corso una separazione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e confermare l’ipotesi di omicidio-suicidio.

Indagini e contesto familiare

La coppia aveva due figli, entrambi non presenti al momento della tragedia: uno vive in Svizzera, l’altro a Trani. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il contesto familiare e le eventuali tensioni che potrebbero aver portato al gesto estremo. Al momento non risultano segnalazioni pregresse alle autorità per episodi di violenza domestica, ma ogni aspetto della vicenda è al vaglio.

Sviluppi

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della magistratura per accertare le responsabilità e definire con esattezza quanto accaduto nelle ultime ore prima della tragedia. Non si esclude che possano emergere ulteriori dettagli dalle testimonianze e dagli accertamenti tecnici.