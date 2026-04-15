Frana di Niscemi, indagato il ministro Musumeci: coinvolti ex governatori Inchiesta di Gela: tredici indagati per disastro colposo

L’inchiesta e il coinvolgimento del ministro. Svolta nell’inchiesta sulla frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La Procura di Gela ha iscritto tredici persone nel registro degli indagati per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Tra questi figura anche il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, già presidente della Regione Siciliana. L’indagine, coordinata dal procuratore Salvatore Vella, chiama in causa anche gli altri governatori che si sono succeduti dal 2010: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta e Renato Schifani.

Opere mai realizzate

Secondo l’accusa, la frana — definita dagli inquirenti una delle più grandi in Europa — sarebbe stata aggravata dalla mancata realizzazione di interventi già individuati da anni. Indicazioni tecniche risalivano infatti già al 1997, ma molte opere di prevenzione non sarebbero mai state completate. Nel mirino della Procura c’è soprattutto la fase successiva al 2010, quando lavori per circa 9 milioni di euro vennero affidati a un’associazione temporanea di imprese. Il progetto si arenò tra ritardi, richieste di revisione contrattuale e contenziosi proseguiti fino al 2016.

Responsabilità amministrative e tecniche

Oltre ai vertici politici, sono indagati anche dirigenti regionali e responsabili della Protezione civile siciliana, tra cui Calogero Foti, Vincenzo Falgares e Salvatore Cocina, insieme ad altri funzionari coinvolti nella gestione degli interventi. Sotto accusa anche il legale rappresentante dell’associazione di imprese incaricata dei lavori, ritenuta responsabile di non aver portato a termine le opere previste.

Le prossime mosse dei magistrati

La Procura annuncia nuovi sviluppi nei prossimi giorni, con sequestri di documenti e interrogatori. Al centro dell’inchiesta resta la gestione delle risorse pubbliche e dei lavori mai eseguiti, nonostante la disponibilità di fondi ancora presenti nelle casse regionali. Un’indagine che riapre il tema del dissesto idrogeologico in Sicilia e delle responsabilità istituzionali nella prevenzione delle emergenze ambientali.