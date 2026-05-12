Prato, difende una collega: 23enne lotta tra la vita e la morte Accoltellato al cuore in piazza Mercatale dopo aver difeso una giovane

La lite e la coltellata. Una notte di sangue nel cuore di Prato. Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato in piazza Mercatale, nel pieno centro storico cittadino, a pochi passi dai locali della movida. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, dipendente di uno dei locali affacciati sulla piazza, aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega quando avrebbe incrociato due uomini. I due avrebbero iniziato a importunare la donna e successivamente avrebbero chiesto denaro al ragazzo. Al rifiuto, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti. Uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello sferrando un fendente che ha raggiunto il 23enne in pieno torace, all’altezza del cuore. Il giovane si è accasciato a terra perdendo conoscenza mentre tra i presenti scattava immediatamente l’allarme.

Il soccorso in strada e l’intervento chirurgico

Determinante il rapido intervento dei sanitari del 118. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato direttamente in piazza prima del trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. Qui i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico cardiaco. Al termine dell’operazione il giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, intubato e in prognosi riservata. Le sue condizioni restano molto serie.

Le indagini e i due fermati

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le volanti della polizia, che hanno immediatamente avviato le ricerche dei responsabili raccogliendo testimonianze e visionando le immagini della videosorveglianza della zona. Nel corso della notte gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare due persone ritenute coinvolte nell’accoltellamento: si tratta di un cittadino italiano e di un uomo di origine sudamericana, entrambi in attesa delle decisioni del magistrato dopo l’interrogatorio in questura.

Sicurezza e paura nel centro storico

L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza nell’area di piazza Mercatale, da tempo al centro di segnalazioni e polemiche legate a episodi di degrado, risse e microcriminalità nelle ore notturne. Stavolta però la violenza ha sfiorato la tragedia. Un ragazzo di 23 anni resta sospeso tra la vita e la morte dopo una notte che ha sconvolto il centro cittadino e lasciato sgomenta l’intera comunità pratese.