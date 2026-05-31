Orta Nova, muore a 16 anni dopo lo schianto durante la fuga dai carabinieri Tragedia nel Foggiano: feriti altri quattro minorenni a bordo dell'auto che hanno forzato un blocco

Una notte di festa trasformata in tragedia. È morto Andrea Procaccino, sedicenne di Orta Nova, nel violento incidente stradale avvenuto tra sabato e domenica lungo la strada provinciale 80, alle porte del centro abitato del Foggiano. Il giovane avrebbe compiuto 17 anni a settembre e frequentava l'Istituto superiore "Adriano Olivetti" della cittadina.

La vittima viaggiava insieme ad altri quattro ragazzi, tutti minorenni, a bordo di una Renault Megane guidata da un sedicenne. L'impatto contro il guardrail e la successiva uscita di strada non gli hanno lasciato scampo. Gli altri occupanti del veicolo sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

La fuga e l'inseguimento

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, il gruppo avrebbe incrociato una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un posto di controllo nel territorio di Orta Nova. Il conducente, probabilmente temendo di essere fermato, avrebbe accelerato improvvisamente tentando di evitare il controllo.

I militari si sarebbero quindi messi all'inseguimento della vettura mantenendo, secondo quanto emerso dagli accertamenti iniziali, una distanza di sicurezza. Giunto nei pressi di una curva della provinciale 80, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto, che è finita contro il guardrail prima di terminare la corsa in una cunetta.

Gli investigatori escludono al momento qualsiasi contatto tra la vettura dei carabinieri e la Renault Megane. Dai primi rilievi risulta inoltre che il veicolo non fosse rubato, anche se all'interno non sarebbero stati trovati documenti attestanti la proprietà dell'auto.

Il dolore della scuola e della comunità

La notizia della morte di Andrea ha profondamente colpito la comunità di Orta Nova. Numerosi i messaggi pubblicati sui social network da amici, conoscenti e compagni di scuola.

Particolarmente toccante il ricordo di uno dei suoi insegnanti, che lo ha descritto come un ragazzo sempre sorridente e benvoluto da tutti. Parole che restituiscono l'immagine di un adolescente apprezzato per la sua disponibilità e la sua capacità di creare legami con i coetanei.

Anche il sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito, ha espresso il cordoglio dell'intera città. Nel suo messaggio ha parlato di una ferita che colpisce tutta la comunità e ha richiamato l'attenzione sul ruolo educativo di famiglie, istituzioni e scuola nel trasmettere ai giovani il valore della vita e della sicurezza.

Le indagini e i funerali

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto. Tre dei quattro ragazzi feriti sono già stati dimessi con prognosi di pochi giorni, mentre un quarto resta ricoverato in osservazione.

I funerali di Andrea Procaccino saranno celebrati lunedì 1° giugno nella chiesa Madonna di Lourdes di Orta Nova. La città si prepara così a dare l'ultimo saluto a un giovane la cui scomparsa ha lasciato sgomento e dolore ben oltre i confini della sua comunità.