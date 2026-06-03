Auto contro giovani fuori discoteca a Taormina: è caccia al conducente Il sindaco De Luca pubblica il video: «È un tentato omicidio»

La notte di paura fuori dal locale. Momenti di tensione e panico nella notte a Taormina, dove un’auto si sarebbe lanciata contro un gruppo di giovani all’esterno della discoteca Ipanema dopo una lite avvenuta poco prima. L’episodio sarebbe accaduto intorno alle 3.15 davanti a numerosi presenti.

Nel video diffuso sui social si vede una vettura scura allontanarsi dal locale, invertire improvvisamente la marcia e tornare ad alta velocità verso il gruppo di ragazzi radunati lungo la strada. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita, anche se al momento non risultano notizie ufficiali sulle sue condizioni.

Il video pubblicato dal sindaco

A diffondere le immagini è stato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha parlato apertamente di «tentato omicidio». Il primo cittadino ha spiegato di avere già inoltrato il filmato ai dirigenti della Polizia di Stato e della polizia municipale chiedendo l’immediata identificazione del conducente e delle persone coinvolte.

«Coloro che sanno ed hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino», ha scritto De Luca nel messaggio pubblicato su Facebook, chiedendo collaborazione ai cittadini e ai testimoni presenti durante la notte.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando il video e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire se l’episodio sia stato la conseguenza diretta di una rissa avvenuta poco prima dell’investimento.

Le immagini diffuse sui social potrebbero aiutare a identificare rapidamente il conducente del veicolo e gli altri giovani presenti sulla scena.

Sicurezza e movida sotto osservazione

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva siciliana, soprattutto nelle località turistiche più frequentate durante la stagione. Taormina, nelle ultime settimane, ha registrato un forte aumento di presenze tra turisti italiani e stranieri. Il Comune e le autorità di pubblica sicurezza potrebbero ora valutare un rafforzamento dei controlli nelle ore notturne attorno ai locali più frequentati della città.