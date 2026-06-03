Senza patente fugge all’alt, camion a 150 all’ora Inseguimento tra Cartura e Due Carrare, sanzione da 5mila euro

Un camion lanciato fino a 150 chilometri all’ora, una manovra improvvisa per evitare il controllo e un inseguimento concluso solo alcuni chilometri più avanti. È accaduto nel Padovano, tra Cartura e Due Carrare, dove un uomo è stato fermato dalla Polizia locale dopo essere fuggito all’alt degli agenti.

La fuga davanti alla pattuglia

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un padovano, era alla guida di un camion senza patente. Alla vista della pattuglia a bordo strada, invece di fermarsi, avrebbe invertito bruscamente il senso di marcia, tentando di sottrarsi al controllo.

Da quel momento è iniziato l’inseguimento. Il mezzo pesante avrebbe raggiunto velocità molto elevate, fino a circa 150 chilometri all’ora, creando una situazione di forte pericolo per la circolazione. La fuga è proseguita per alcuni chilometri, fino al territorio comunale di Due Carrare, dove gli agenti sono riusciti a chiudere la strada e a bloccare il camion.

Le contestazioni e il fermo del mezzo

Al conducente sono state contestate la velocità pericolosa e l’inosservanza dell’alt imposto dalla Polizia locale. Dagli accertamenti è poi emerso l’elemento più grave: l’uomo non aveva la patente. Per questo è scattata una sanzione amministrativa da 5mila euro. Il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni, come previsto per i casi di guida senza titolo abilitativo.

Il tema dei controlli sulle strade

L’episodio conferma la delicatezza dei controlli su mezzi pesanti e veicoli commerciali, soprattutto quando la violazione riguarda la guida senza patente. In un contesto urbano e provinciale come quello tra Cartura e Due Carrare, una fuga ad alta velocità con un camion può trasformarsi in pochi istanti in un rischio per automobilisti, pedoni e agenti impegnati nel servizio.

La vicenda si chiude senza feriti, ma con un bilancio pesante sul piano amministrativo per il conducente e con il sequestro temporaneo del mezzo. Restano ora agli atti le contestazioni elevate dalla Polizia locale dopo il blocco del camion.