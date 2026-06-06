Nel fermano crolla una palazzina: un morto. Estratto vivo un ragazzo La tragedia all'alba causata da una violenza esplosione

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove all’alba una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina in via Trentino. Il bilancio accertato al momento è di una vittima: un uomo che viveva nell’edificio insieme ai suoi anziani genitori. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a individuare ed estrarre vivo un ragazzo, mentre continuano le ricerche di una donna che risulta ancora dispersa. Nelle ore immediatamente successive al crollo erano stati messi in salvo anche i genitori della vittima: la madre è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, mentre il padre è stato ricoverato all’ospedale di Fermo. Secondo le informazioni raccolte, nello stabile abitavano due nuclei familiari. Il primo era composto dall’uomo deceduto e dai suoi genitori, rimasti feriti nell’esplosione. Il secondo comprendeva due persone, tra cui il giovane estratto vivo dalle macerie e la donna che i soccorritori stanno ancora cercando. Sul luogo dell’emergenza sono impegnati numerosi vigili del fuoco, supportati dal nucleo Usar (Urban Search and Rescue), unità cinofile, droni ed escavatori. Le operazioni di ricerca proseguono per verificare la presenza di eventuali altre persone coinvolte sotto i detriti dell’edificio crollato.