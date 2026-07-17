Incendio vicino al Duomo, fiamme sulla terrazza di un palazzo Il rogo all’alba in corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente. Nessun ferito

Un incendio è divampato all’alba nel pieno centro di Milano, sulla terrazza di un palazzo al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, a poca distanza dal Duomo e accanto alla Rinascente. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 6, quando dal tetto dell’edificio si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche dalle strade circostanti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano, con quattro mezzi, autopompe e autoscale. L’incendio è stato domato dopo un lungo intervento, reso particolarmente delicato dalla posizione dello stabile e dalla presenza di arredi e materiali sulla terrazza. Non risultano persone ferite o intossicate.

Le fiamme sulla terrazza

Il rogo ha interessato una superficie di circa 200 metri quadrati nella parte superiore dell’edificio, utilizzata da una società che si occupa dell’organizzazione di eventi. Le fiamme si sarebbero propagate tra mobili e strutture presenti all’aperto, generando una nube di fumo dall’odore acre.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere partito da un impianto di condizionamento, per poi raggiungere gli arredi della terrazza. L’ipotesi dovrà però essere confermata dagli accertamenti tecnici: le cause restano formalmente in fase di verifica.

L’intervento nel cuore della città

Le operazioni di spegnimento hanno attirato l’attenzione di residenti, lavoratori e turisti presenti nell’area di piazza Duomo. Le autoscale sono state posizionate lungo il corso per raggiungere la copertura dello stabile e impedire che le fiamme si estendessero ai piani sottostanti o agli edifici vicini.

La Rinascente, nonostante la vicinanza al palazzo interessato, non sarebbe stata raggiunta dall’incendio. Non sono state segnalate evacuazioni né conseguenze per le persone presenti negli immobili circostanti.

Viabilità bloccata durante i soccorsi

Gli agenti della Polizia locale hanno temporaneamente limitato la circolazione e isolato la zona per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. L’intervento ha provocato rallentamenti in una delle aree più frequentate del centro cittadino, attraversata ogni giorno da migliaia di pedoni e lavoratori.

Dopo lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica della terrazza e il controllo delle strutture coinvolte. Saranno esaminati gli impianti elettrici e di climatizzazione, insieme ai materiali presenti nell’area, per individuare il punto esatto dal quale sono partite le fiamme.

Danni da quantificare

Non risultano al momento danni alle persone, mentre resta da definire l’entità delle conseguenze per la società che occupa gli spazi. Le verifiche dovranno stabilire anche se il calore e il fumo abbiano interessato gli ambienti interni dell’appartamento o compromesso parti della copertura.

La situazione è tornata sotto controllo nel corso della mattinata. Gli accertamenti dei vigili del fuoco proseguiranno per ricostruire la dinamica dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.