Paura per Noemi, cade dal palco durante il concerto in Abruzzo L’incidente a San Salvo Marina mentre salutava il pubblico. Trasferita all’ospedale di Vasto

Attimi di paura per Noemi durante il concerto di domenica sera a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante romana è caduta dal palco mentre si avvicinava al pubblico per salutarlo al termine di una canzone. Un passo oltre il limite della pedana, poi la perdita di equilibrio e la caduta davanti agli spettatori.

Il live è stato immediatamente interrotto. I soccorritori del 118 hanno raggiunto l’artista, le hanno prestato le prime cure e successivamente l’hanno trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti necessari. Nelle prime ore successive all’incidente non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale.

La caduta davanti al pubblico

L’incidente è avvenuto durante uno degli appuntamenti principali del cartellone estivo di San Salvo. Il concerto gratuito era iniziato intorno alle 22 nel piazzale Cristoforo Colombo, dove si era radunato un pubblico numeroso per assistere alla tappa del tour estivo della cantautrice.

Secondo le prime ricostruzioni, Noemi aveva appena concluso l’esecuzione di “Briciole” e stava salutando gli spettatori quando si è avvicinata troppo al bordo del palco. Nei filmati circolati nelle ore successive si vede l’artista avanzare verso la platea e scomparire improvvisamente dalla pedana.

La musica si è fermata e tra il pubblico sono seguiti secondi di forte apprensione. Il personale presente nell’area del concerto ha raggiunto la cantante, mentre venivano chiamati i sanitari. Dopo una prima medicazione sul posto, è stato deciso il trasferimento in ospedale.

Il concerto sospeso

Lo spettacolo non è ripreso. L’amministrazione comunale ha comunicato la sospensione del concerto e ha rivolto a Noemi gli auguri di una pronta e completa guarigione.

Il Comune di San Salvo ha inoltre rinviato lo spettacolo pirotecnico che avrebbe dovuto concludere la serata sul lungomare. Una decisione adottata, ha spiegato l’amministrazione, per rispetto dell’artista e di quanto accaduto. I fuochi erano programmati intorno alla mezzanotte nel tratto di mare compreso tra i lidi Controvento e Playa del Sol.

Le condizioni della cantante

Le informazioni raccolte nelle prime ore indicano che Noemi era cosciente dopo l’incidente e che il ricovero sarebbe stato disposto a scopo precauzionale. Persone vicine alla cantante avrebbero avuto modo di parlare direttamente con lei, ricevendo rassicurazioni sulle sue condizioni.

Restano tuttavia da attendere gli esiti degli esami effettuati all’ospedale di Vasto. Alcune testate locali hanno riferito di una possibile ferita alla testa e di traumi conseguenti alla caduta, ma questi particolari non sono stati confermati da un documento sanitario o da una comunicazione ufficiale dell’artista.

Fino alla pubblicazione di informazioni cliniche certe, la prudenza resta quindi necessaria. L’elemento confermato è il trasferimento in pronto soccorso per gli accertamenti e la sospensione immediata della serata.

L’attesa per un aggiornamento ufficiale

La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, che nelle ore successive hanno riempito i canali social della cantante di messaggi di vicinanza. L’attenzione è ora rivolta a una comunicazione dello staff di Noemi, che dovrà chiarire le conseguenze dell’incidente e l’eventuale impatto sui prossimi appuntamenti del tour.

La cantautrice, all’anagrafe Veronica Scopelliti, era arrivata a San Salvo Marina per uno dei concerti più attesi dell’estate abruzzese. La serata, preparata come una festa di musica e fuochi sul mare, si è conclusa invece con l’artista in ospedale e il pubblico in attesa di notizie rassicuranti.