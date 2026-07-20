Criminalità giovanile, 539 arresti nel maxi blitz nazionale La Polizia interviene in 44 province: in manette anche 47 minorenni

Un’operazione estesa a 44 province italiane, 539 persone arrestate e altre 954 denunciate. È il bilancio del maxi intervento condotto dalla Polizia di Stato contro reti criminali e gruppi giovanili coinvolti, a vario titolo, in traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio, possesso di armi e condotte violente.

Tra le persone finite in manette figurano anche 47 minorenni. L’attività è stata coordinata dal Servizio centrale operativo e ha coinvolto le strutture investigative e territoriali della Polizia nelle diverse province interessate.

L’operazione ha portato al sequestro di oltre 700 chili di sostanze stupefacenti, decine di armi da fuoco e da taglio, strumenti utilizzabili per aggressioni o effrazioni e circa 307 mila euro in contanti. Gli investigatori hanno inoltre individuato centinaia di profili sui social network caratterizzati da contenuti inneggianti all’odio, alla violenza e a modelli criminali.

Il carico di droga recuperato

La parte più consistente dei sequestri riguarda i cannabinoidi, per un peso complessivo di circa 660 chili. A questi si aggiungono 41 chili di cocaina, due chili di ketamina e quasi mille compresse di ossicodone.

Durante le perquisizioni sono state trovate anche quantità di shaboo, ecstasy, Mdma, benzodiazepine e altre sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli agenti hanno recuperato numerosi bilancini di precisione, considerati elementi utili per ricostruire eventuali attività di confezionamento e vendita delle dosi.

La varietà delle sostanze sequestrate mostra un mercato non limitato alle droghe tradizionali. Accanto alla cocaina e ai derivati della cannabis compaiono prodotti sintetici, psicofarmaci e oppioidi, la cui circolazione viene seguita con crescente attenzione dalle forze investigative.

Pistole, coltelli e strumenti da aggressione

Nel corso degli interventi sono state sequestrate 49 armi da fuoco, insieme a munizioni di diverso calibro. Gli agenti hanno inoltre trovato 87 armi bianche e 95 oggetti potenzialmente utilizzabili per offendere.

Tra il materiale recuperato figurano tre storditori elettrici, una mazza da baseball, un manganello telescopico, un bastone di metallo, bombolette di spray urticante e diversi taglierini. Sono stati sequestrati anche strumenti da scasso, sui quali saranno compiuti ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con furti già denunciati.

La presenza di armi e oggetti offensivi costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione. Le indagini dovranno chiarire se fossero destinati alla protezione delle attività di spaccio, alla commissione di rapine o agli scontri tra gruppi rivali.

La refurtiva e il denaro contante

Le perquisizioni hanno consentito di recuperare collane d’oro, telefoni cellulari e numerosi altri oggetti ritenuti provento di furto. Il materiale sarà catalogato e confrontato con le denunce presentate nelle diverse province, nel tentativo di risalire ai proprietari.

Gli agenti hanno sequestrato anche 307 mila euro in contanti. La provenienza del denaro dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti patrimoniali e investigativi. Una parte potrebbe essere collegata allo spaccio di droga o alla vendita della refurtiva, ma ogni responsabilità dovrà essere verificata nelle successive fasi dei procedimenti.

Il bilancio dell’intervento riunisce operazioni e controlli condotti in territori differenti. Arresti e denunce riguardano quindi posizioni individuali non necessariamente collegate tra loro, sulle quali saranno competenti le diverse autorità giudiziarie.

La vetrina criminale sui social

L’attività investigativa non si è limitata alle strade, alle abitazioni e ai luoghi di aggregazione. Gli investigatori hanno esaminato anche l’uso delle piattaforme digitali, individuando centinaia di profili che diffondevano messaggi violenti o celebravano armi, droga e comportamenti criminali.

I social vengono utilizzati sempre più spesso per costruire reputazione all’interno dei gruppi, mostrare disponibilità di denaro e stupefacenti, lanciare minacce o alimentare contrapposizioni territoriali. I contenuti pubblicati possono tuttavia offrire agli investigatori elementi per identificare persone, ricostruire legami e collegare immagini e messaggi a fatti avvenuti nel mondo reale.

La verifica dei profili segnalati proseguirà per distinguere i contenuti penalmente rilevanti dalla semplice esibizione digitale. Particolare attenzione sarà riservata ai casi in cui compaiono minorenni, armi o riferimenti a episodi violenti.

I 47 minorenni arrestati

Il coinvolgimento di 47 ragazzi sotto i diciotto anni rappresenta il dato più delicato del bilancio. Le loro posizioni saranno valutate dalla magistratura minorile, secondo regole e garanzie differenti rispetto a quelle previste per gli adulti.

La presenza di minori non consente, da sola, di descrivere un fenomeno uniforme. Dietro il numero complessivo possono esserci situazioni molto diverse, dal piccolo spaccio ai reati contro il patrimonio, fino alla partecipazione a gruppi più strutturati. L’operazione segnala però la capacità di alcune reti criminali di coinvolgere adolescenti nei livelli più esposti e rischiosi delle attività illegali.

La dimensione repressiva resta soltanto una parte della risposta. La crescita dei reati violenti attribuiti a fasce giovanili richiede anche interventi sociali, educativi e scolastici, soprattutto nei territori in cui marginalità, dispersione e assenza di opportunità favoriscono il reclutamento da parte dei gruppi criminali. L’Italia conserva uno dei tassi di criminalità minorile più bassi in Europa, ma negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni per rapine, risse e lesioni personali.