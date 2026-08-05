Baldissero d’Alba, ritrovato incolume il bambino scomparso l piccolo di dieci anni era uscito nel cortile di casa. Ricerche scattate nella notte

Si sono concluse con la notizia più attesa le ricerche del bambino di dieci anni scomparso nella serata di martedì scorso a Baldissero d’Alba, nel Cuneese. Il piccolo è stato ritrovato questa mattina incolume e in buone condizioni di salute, come comunicato dai vigili del fuoco.

Il bambino era uscito intorno alle 20.30 per giocare nel cortile dell’abitazione in cui vive con la famiglia, ma non aveva fatto ritorno. Dopo essersi accorti della sua assenza, i genitori avevano lanciato l’allarme, facendo partire una vasta operazione di ricerca.

Il piano provinciale scattato nella notte

La Prefettura di Cuneo aveva attivato intorno alle 22.30 il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, su richiesta dei carabinieri. Da quel momento il territorio circostante era stato passato al setaccio senza interruzioni, sia da terra sia dall’alto.

Nelle operazioni erano impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco, insieme ai militari dell’Arma, alla Protezione civile e ai volontari. Il dispositivo prevedeva l’impiego di droni, unità cinofile e dell’elicottero Drago, con rinforzi in arrivo anche da altre zone del Nord Italia.

Le ricerche si erano concentrate nelle aree vicine all’abitazione e lungo i possibili percorsi seguiti dal bambino. I soccorritori avevano previsto anche il controllo di alcuni specchi d’acqua presenti nella zona, mentre venivano raccolte informazioni per ricostruire ogni suo possibile spostamento.

Il ritrovamento e il sollievo della comunità

Dopo una notte di apprensione, il bambino è stato individuato vivo. Le prime informazioni diffuse dai soccorritori confermano che le sue condizioni sono buone. Restano da chiarire le circostanze dell’allontanamento e il luogo nel quale il piccolo ha trascorso le ore successive alla scomparsa.

Il ritrovamento ha chiuso positivamente una mobilitazione che aveva coinvolto l’intera comunità di Baldissero d’Alba. Decisiva è stata la rapidità con cui è stato attivato il piano provinciale, consentendo alle diverse componenti impegnate nei soccorsi di operare in maniera coordinata fin dalle prime ore.

L’esito favorevole ha restituito serenità alla famiglia e al paese dopo ore segnate dalla paura e dall’attesa. Le autorità potranno ora ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, mentre il bambino è stato affidato alle cure e all’abbraccio dei suoi familiari.