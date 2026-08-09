Umbria, 14enne scomparsa da Giove: il cellulare tracciato a Torino Di Ikhlas non si hanno notizie dal 22 luglio. Il padre ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri

È ormai da oltre due settimane che non si hanno notizie di Ikhlas, la ragazza di 14 anni scomparsa da Giove, piccolo comune della provincia di Terni. Il padre ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri e sulla vicenda è stato rilanciato anche l'appello della trasmissione Rai Chi l'ha visto?.

La ragazza vive a Giove insieme al padre e ai fratelli. Secondo le informazioni diffuse finora, la sera di mercoledì 22 luglio avrebbe detto ai familiari di avere un appuntamento con un'amica. È uscita di casa e da quel momento non ha più fatto ritorno.

La traccia del telefono porta a Torino

Uno degli elementi al centro delle verifiche riguarda il telefono cellulare della quattordicenne. Il dispositivo, secondo quanto riferito da Chi l'ha visto? e ripreso da diverse testate, sarebbe stato tracciato a Torino. Un'indicazione che porta le verifiche a centinaia di chilometri dall'Umbria, ma che da sola non consente di stabilire dove si trovi attualmente la giovane.

Non risultano, al momento, elementi pubblici che permettano di chiarire se la ragazza abbia raggiunto personalmente il capoluogo piemontese, né con chi possa essersi eventualmente spostata. Proprio per questo la traccia del cellulare rappresenta un elemento investigativo importante, ma non una prova della sua attuale presenza in città.

La giovane, inoltre, non avrebbe con sé i documenti d'identità. Le informazioni diffuse per favorirne il riconoscimento indicano una statura di circa un metro e 70, occhi castani e capelli castani.

La denuncia del padre e l'appello

Dopo il mancato rientro a casa, il padre si è rivolto ai Carabinieri, denunciando la scomparsa. Il caso è successivamente arrivato all'attenzione di Chi l'ha visto?, che ha pubblicato una scheda dedicata alla ragazza e rilanciato l'appello per raccogliere eventuali segnalazioni utili.

Sul sito della trasmissione Rai la data della scomparsa è indicata come 23 luglio 2026, mentre le ricostruzioni giornalistiche riferiscono che Ikhlas sarebbe uscita di casa la sera precedente, 22 luglio. È un dettaglio temporale che non modifica il quadro centrale della vicenda: della quattordicenne non si hanno notizie da oltre due settimane.

Le ricerche tra Umbria e Piemonte

L'attenzione resta concentrata sugli spostamenti della ragazza e sugli elementi che potrebbero consentire di ricostruire le ore successive alla sua uscita da casa. Il collegamento con Torino, emerso attraverso il cellulare, allarga inevitabilmente il raggio delle verifiche oltre il territorio ternano.

A Giove, intanto, cresce l'apprensione per una scomparsa che si prolunga ormai da giorni. Ogni informazione potenzialmente utile può assumere rilievo per ricostruire il percorso della quattordicenne e chiarire le circostanze del suo allontanamento.