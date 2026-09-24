Bitonto, cadavere di un 32enne abbandonato davanti al pronto soccorso Il corpo dell'uomo è stato lasciato sulla rampa di accesso all'ospedale della città

Il cadavere di un uomo di 32 anni, residente a Bitonto, in provincia di Bari, è stato abbandonato nella mattinata di giovedì 24 settembre sulla rampa di accesso al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Un episodio sul quale sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato, chiamata a ricostruire le circostanze che hanno portato il corpo dell'uomo davanti alla struttura sanitaria.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima, sulle cause del decesso o sulle persone che avrebbero trasportato il cadavere fino all'ingresso del pronto soccorso.

Le indagini della Polizia di Stato

Gli investigatori dovranno chiarire dove e quando sia avvenuto il decesso e ricostruire le circostanze nelle quali il corpo è stato lasciato nei pressi dell'ospedale. Non è ancora noto se l'uomo sia morto prima di essere trasportato davanti alla struttura sanitaria o se il decesso sia avvenuto durante il tragitto.

Restano da accertare anche le modalità con cui il cadavere è arrivato sulla rampa di accesso al pronto soccorso e l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Allo stato attuale non sono stati resi noti elementi che consentano di stabilire se la morte sia riconducibile a cause naturali, a un incidente o a un episodio di violenza.

Gli interrogativi ancora aperti

La vicenda presenta numerosi aspetti ancora da chiarire. Un elemento centrale sarà stabilire chi abbia accompagnato l'uomo fino all'ospedale e per quale motivo il corpo sia stato lasciato sulla rampa anziché essere affidato direttamente al personale sanitario.

Le indagini sono nella fase iniziale e non sono state comunicate ipotesi ufficiali sulle cause della morte. Ulteriori elementi potranno emergere dagli accertamenti investigativi e medico-legali.