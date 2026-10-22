Sisma nelle Marche, 8 arresti e 51 indagati: ombre mafiose sugli appalti Blitz della Guardia di finanza: nel mirino i fondi per la ricostruzione e gli appalti pubblici

La ricostruzione delle Marche dopo il devastante terremoto del 2016 finisce al centro di una vasta inchiesta giudiziaria che coinvolge imprenditori, pubblici ufficiali e soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata. Sono 51 le persone indagate e otto quelle raggiunte da misure di custodia cautelare in carcere nell'operazione denominata "Ricostruzione", condotta dalla Guardia di finanza di Ancona e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Gli investigatori ipotizzano un articolato sistema di truffe aggravate ai danni dello Stato, irregolarità nell'assegnazione dei lavori e corruzione negli appalti pubblici.

L'inchiesta investe un settore particolarmente delicato, quello della ricostruzione dei territori devastati dal sisma, dove ingenti finanziamenti pubblici sono stati stanziati per restituire abitazioni e infrastrutture alle comunità colpite. Secondo l'ipotesi investigativa, una parte delle risorse e delle commesse sarebbe stata intercettata attraverso condotte illecite, con il coinvolgimento anche di soggetti collegati alle organizzazioni criminali calabresi e campane.

Otto misure cautelari e sequestri per 57 milioni

L'operazione è stata eseguita dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona, al termine di un'indagine sviluppata su più fronti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha disposto otto misure di custodia cautelare in carcere, mentre per altre cinque persone è stato previsto l'interrogatorio preventivo.

Particolarmente rilevante il provvedimento patrimoniale: beni e disponibilità per oltre 57 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro nell'ambito degli accertamenti sulle presunte attività illecite.

L'operazione ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Circa 230 militari delle Fiamme gialle sono stati impegnati in oltre 50 perquisizioni e acquisizioni documentali, distribuite in numerose province italiane.

Gli accertamenti hanno interessato Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo, Roma, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, Modena, Terni, Chieti, Treviso e Piacenza. La distribuzione geografica delle attività investigative evidenzia l'ampiezza dei rapporti economici e imprenditoriali finiti sotto esame, ben oltre i confini marchigiani.

Le infiltrazioni criminali nei cantieri della ricostruzione

Uno dei filoni principali dell'inchiesta riguarda i finanziamenti pubblici destinati alla ricostruzione privata degli edifici danneggiati dal terremoto del 2016.

Secondo gli investigatori, attraverso presunte truffe aggravate sarebbero state ottenute erogazioni pubbliche con modalità irregolari. Una parte dei lavori sarebbe stata successivamente affidata in subappalto anche a soggetti collegati alla criminalità organizzata della Calabria e della Campania.

È uno degli aspetti più delicati dell'intera vicenda. La ricostruzione post terremoto mobilita risorse economiche ingenti e coinvolge un numero elevato di imprese, professionisti e fornitori. Una filiera articolata, nella quale i controlli sulla provenienza delle aziende e sulla regolarità degli affidamenti rappresentano strumenti essenziali per impedire infiltrazioni mafiose.

L'ipotesi investigativa punta proprio a ricostruire i passaggi attraverso i quali imprese o soggetti vicini alle organizzazioni criminali avrebbero potuto inserirsi nel sistema degli appalti e dei subappalti.

Corruzione negli appalti di Regione, Erdis e Università di Camerino

Il secondo filone dell'indagine riguarda presunti episodi di corruzione che coinvolgerebbero pubblici ufficiali e imprenditori nell'ambito di commesse pubbliche.

Sotto la lente della magistratura sono finite procedure relative agli appalti banditi dalla Regione Marche, dall'Erdis Marche, l'ente regionale per il diritto allo studio, e dall'Università di Camerino.

Gli investigatori ipotizzano condotte illecite nella gestione di alcuni affidamenti, con possibili vantaggi indebiti per gli operatori economici coinvolti.

La presenza di più amministrazioni pubbliche tra gli enti interessati dall'inchiesta amplia il quadro degli accertamenti, che non riguardano esclusivamente i contributi per la ricostruzione privata, ma anche il sistema delle gare pubbliche.

Il terremoto del 2016 e le ferite ancora aperte

L'inchiesta arriva a dieci anni dal terremoto che nel 2016 devastò ampie zone dell'Italia centrale, colpendo duramente anche le Marche. Il sisma del 24 agosto e le successive scosse di ottobre distrussero centri abitati, danneggiarono migliaia di edifici e costrinsero numerose famiglie ad abbandonare le proprie case.

La ricostruzione è diventata negli anni una delle sfide più complesse per le istituzioni, tra procedure amministrative, difficoltà operative e necessità di garantire la trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche.

In questo contesto, il rischio di infiltrazioni criminali è stato ripetutamente segnalato dagli organismi di controllo. Già nei documenti regionali dedicati alla prevenzione della corruzione era stata evidenziata la possibilità che organizzazioni mafiose cercassero di intercettare i finanziamenti destinati alla ricostruzione.