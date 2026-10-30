Jessica uccisa con l'insulina, il padre: «Aveva già pronta la valigia» Arrestato dopo due anni il marito infermiere. Per la Procura, l'omicidio per incassare la polizza

Aveva comprato una valigia alla sua bambina. Un regalo che raccontava il desiderio di partire insieme, di tornare alla normalità dopo settimane trascorse in ospedale e di lasciarsi alle spalle una malattia che nessuno riusciva a spiegare. Due giorni dopo, però, ?????????????? ?????????? ???????????? era morta. Aveva soltanto 32 anni, una figlia piccola e un'intera vita davanti. Oggi quel particolare, raccontato dal padre ???????????????? ?????????? ????????????, assume un significato ancora più doloroso alla luce dell'arresto del marito, ?????????? ??????????, accusato di aver provocato la morte della moglie somministrandole insulina senza alcuna necessità terapeutica.

La vicenda arriva da ????????????????????, in provincia di ????????????, dove la giovane infermiera morì il 24 giugno 2024, poco dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Per oltre due anni la famiglia ha atteso risposte. Adesso l'inchiesta della ?????????????? ???? ???????????? ha portato in carcere il marito, un ex infermiere di 35 anni, sospettato di aver organizzato un piano per uccidere la donna e riscuotere un'assicurazione sulla vita da 100mila euro.

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È il racconto di un padre a restituire il volto più umano della tragedia. ???????????????? ?????????? ???????????? ha ricordato come sua figlia, dopo il lungo ricovero, non vedesse l'ora di tornare accanto alla bambina. Aveva acquistato una valigia per lei, immaginando un viaggio insieme. Un progetto semplice, che testimoniava la volontà di riprendere in mano la propria esistenza.

Quel ritorno a casa, invece, durò pochissimo. La donna, dimessa il 21 giugno 2024 dopo circa un mese trascorso in ospedale, morì il 24 giugno nella sua abitazione. Le condizioni sembravano essere migliorate, ma un'altra gravissima crisi ipoglicemica le risultò fatale.

I genitori non avevano mai accettato completamente la spiegazione di una morte improvvisa provocata da cause naturali. A insospettirli erano state le circostanze del decesso e soprattutto la rapidità con cui il genero aveva disposto la cremazione del corpo.

Il 26 luglio 2024, appena un mese dopo la morte della figlia, presentarono un esposto alla polizia. I loro dubbi si aggiunsero alle anomalie rilevate dai medici che avevano curato la giovane infermiera. Da quelle segnalazioni prese forma un'indagine destinata a cambiare radicalmente la ricostruzione della vicenda.

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Secondo l'ipotesi investigativa, ?????????? ?????????? avrebbe iniziato a somministrare insulina alla moglie già il 22 maggio 2024, quando la donna fu colpita da una crisi ipoglicemica tanto grave da provocarle un arresto cardiocircolatorio. L'intervento del personale del 118 riuscì a salvarla e Jessica venne trasportata all'???????????????? ???? ?????????? ????????????, a ????????????.

Durante il ricovero, durato circa un mese, la paziente manifestò altri tre episodi di ipoglicemia particolarmente severa. I medici cercarono di comprenderne l'origine, senza individuare una patologia capace di giustificare quel quadro clinico.

Gli investigatori ritengono che il marito, approfittando delle proprie conoscenze professionali e della possibilità di accedere al reparto, avrebbe continuato a somministrarle il farmaco attraverso i dispositivi utilizzati per le infusioni endovenose.

?????????? lavorava allora come infermiere al pronto soccorso dell'???????????????? ???? ?????????? ????????. Anche ?????????????? era un'infermiera e prestava servizio nell'assistenza domiciliare per l'???????? ?? ??????????????????.

Secondo la ricostruzione della ?????????????? ???????????? ???? ????????????, la donna sarebbe stata esposta ripetutamente a somministrazioni di insulina non prescritte, fino all'episodio che ne avrebbe causato la morte dopo il ritorno a casa.

Gli accertamenti clinici effettuati sui campioni biologici avevano evidenziato anomalie compatibili con la somministrazione di insulina dall'esterno. Un elemento decisivo per orientare le indagini verso l'ipotesi di un omicidio.

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Al centro dell'inchiesta c'è anche una polizza assicurativa sulla vita che ?????????????? ?????????? ???????????? aveva stipulato prima di morire. Dopo il decesso, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il marito avrebbe riscosso un indennizzo di 100mila euro.

Per la ?????????????? ???? ????????????, il denaro rappresenterebbe il possibile movente dell'omicidio. Si tratta di un'ipotesi accusatoria che dovrà essere verificata nel corso del procedimento giudiziario.

Un altro elemento sul quale si sono concentrati gli investigatori riguarda la cremazione della salma. Il marito avrebbe provveduto rapidamente a far cremare il corpo della moglie, una decisione che aveva suscitato forti perplessità nei genitori della vittima e che ha reso impossibile eseguire successivamente un'autopsia.

Le contestazioni a carico dell'indagato comprendono l'omicidio pluriaggravato, il tentato omicidio aggravato per i precedenti episodi di somministrazione del farmaco e ulteriori reati collegati alla gestione del corpo, all'assicurazione e alla sottrazione di medicinali.

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Nei giorni successivi alla morte di Jessica, il marito aveva parlato pubblicamente della loro storia. Raccontava un rapporto cominciato sui banchi di scuola, quando entrambi frequentavano l'???????????????? ?????????? ???? ????????????, e proseguito fino al matrimonio e alla nascita della figlia.

?????????? aveva descritto la moglie come il grande amore della sua vita, sostenendo di voler continuare a vivere per la loro bambina, che all'epoca aveva due anni e mezzo.

Quelle dichiarazioni, oggi, vengono rilette alla luce degli elementi raccolti dalla polizia. Secondo gli inquirenti, infatti, l'uomo avrebbe tentato di presentare la morte della moglie come una tragedia naturale, mentre le indagini delineano una possibile condotta intenzionale e ripetuta.

Nel novembre 2025, ?????????? era stato inoltre trovato privo di conoscenza nello spogliatoio del pronto soccorso dove lavorava, dopo essersi somministrato medicinali oppioidi. L'episodio aveva portato a una procedura disciplinare e al successivo licenziamento dall'azienda ospedaliera.

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La svolta giudiziaria è arrivata giovedì 29 ottobre 2026, quando gli agenti della ?????????????? ???????????? ???? ???????????? hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla giudice per le indagini preliminari ???????????? ??????????.

Il provvedimento è stato richiesto dalla ?????????????? ???? ???????????? al termine di una lunga attività investigativa, costruita attraverso documentazione sanitaria, accertamenti tecnici e ulteriori elementi raccolti dagli investigatori.

L'interrogatorio di garanzia è previsto per lunedì 2 novembre, nel carcere di ????????????. L'indagato, assistito dall'avvocato ?????????????? ??????????????????????, potrà fornire la propria versione dei fatti davanti al giudice. Le accuse, pur sostenute da un provvedimento cautelare, non costituiscono una condanna definitiva.

Per i genitori di Jessica, l'arresto rappresenta un passaggio importante in una vicenda sulla quale avevano chiesto chiarezza fin dalle prime settimane successive alla morte della figlia.

Resta l'immagine di quella valigia acquistata per una bambina, quando sua madre pensava di poter finalmente tornare a vivere. Un viaggio che Jessica non ha mai potuto fare e un progetto familiare interrotto pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale.