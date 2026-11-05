Monza, schiaffi e violenze sui bimbi al nido: arrestata la direttrice Le telecamere nascoste documentano i maltrattamenti. La donna ha 55 anni e vive a Villasanta

Schiaffi in faccia, strattonamenti violenti, bambini sollevati bruscamente e colpiti fino a cadere a terra. Sono le condotte contestate alla direttrice di un asilo nido di Monza, una donna di 55 anni residente a Villasanta, arrestata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti dei piccoli affidati alla sua custodia. A documentare gli episodi sono state le telecamere nascoste installate all'interno della struttura su autorizzazione della Procura della Repubblica di Monza.

L'indagine è partita dalle denunce presentate nei mesi scorsi da alcuni genitori, preoccupati per quanto poteva accadere ai figli durante le ore trascorse al nido. I successivi accertamenti dei militari della Sezione operativa della Compagnia di Monza hanno permesso di raccogliere immagini di ripetuti comportamenti aggressivi, culminati in un episodio particolarmente grave avvenuto il 26 ottobre.

La donna è stata arrestata il giorno successivo nella propria abitazione. Dopo il trasferimento nel carcere milanese di San Vittore, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le denunce dei genitori e le telecamere nascoste

A far emergere la vicenda sono state le segnalazioni di alcune famiglie. I genitori avevano denunciato presunti maltrattamenti nei confronti dei bambini ospitati nella struttura, chiedendo che venisse verificato quanto accadeva durante le attività quotidiane.

La Procura di Monza ha quindi autorizzato specifiche attività investigative attraverso sistemi di ripresa audiovisiva installati all'interno dell'asilo.

Le immagini raccolte hanno consentito ai carabinieri di documentare una serie di episodi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero stati isolati. La direttrice avrebbe ripetutamente strattonato i bambini, sollevandoli con movimenti repentini ed energici e sottoponendoli a percosse.

In alcune circostanze, la violenza dei gesti avrebbe provocato la caduta dei piccoli a terra.

Gli investigatori hanno così ricostruito un quadro di comportamenti ritenuti incompatibili con i doveri di vigilanza, protezione e custodia che spettano a chi lavora in una struttura educativa destinata alla prima infanzia.

Le registrazioni costituiscono uno degli elementi principali dell'inchiesta e hanno consentito di intervenire dopo l'ennesimo episodio documentato.

Gli schiaffi alle bambine per alcune palline da gioco

Il fatto più grave, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, risale al tardo pomeriggio del 26 ottobre.

Due bambine stavano giocando con alcune palline contenute in una vasca. Parte del materiale era finita fuori dal contenitore, provocando la reazione della direttrice.

Le telecamere avrebbero ripreso la donna mentre rimproverava le piccole e colpiva una di loro al volto con alcuni schiaffi, facendola cadere all'indietro.

Subito dopo avrebbe strattonato l'altra bambina, per poi raccogliere alcune palline e scagliarle contro la testa di entrambe.

Un episodio che, per le modalità dell'aggressione e la giovanissima età delle vittime, ha assunto particolare rilievo nell'inchiesta.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i comportamenti della direttrice non erano legati a situazioni di pericolo o alla necessità di proteggere i bambini, ma costituivano reazioni violente a normali comportamenti infantili.

Le immagini del 26 ottobre hanno determinato l'accelerazione dell'intervento delle forze dell'ordine.

L'arresto nella sua abitazione a Villasanta

Il 27 ottobre i carabinieri hanno raggiunto la direttrice nella sua abitazione di Villasanta, comune della Brianza poco distante da Monza.

L'arresto è stato eseguito in flagranza differita, un meccanismo previsto dalla legge che, in presenza di specifici presupposti, consente di intervenire anche successivamente alla commissione del fatto sulla base delle immagini che ne documentano lo svolgimento.

L'operazione è stata condotta d'intesa con il pubblico ministero titolare del fascicolo, dopo l'esame delle riprese effettuate all'interno dell'asilo.

La donna è stata quindi accompagnata nel carcere di San Vittore, a Milano, e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'accusa formulata nei suoi confronti è quella di maltrattamenti aggravati verso minori affidati alla sua vigilanza e custodia.

La gravità dell'ipotesi di reato deriva anche dalla posizione ricoperta dalla donna, responsabile di una struttura nella quale i genitori affidavano i figli confidando nella protezione e nell'assistenza del personale educativo.

Il giudice convalida l'arresto e dispone l'obbligo di dimora

Dopo l'intervento dei carabinieri, il procedimento è passato all'esame del giudice per le indagini preliminari.

Il gip del Tribunale di Monza ha convalidato l'arresto della 55enne, disponendo come misura cautelare l'obbligo di dimora nel comune di residenza.

La decisione comporta che la donna non rimanga in carcere, ma sia sottoposta alle limitazioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

L'arresto e la successiva misura cautelare non costituiscono una condanna. La direttrice è indagata e potrà esercitare il proprio diritto di difesa nelle successive fasi del procedimento.

Gli investigatori hanno raccolto le riprese effettuate all'interno della struttura e gli elementi emersi dalle denunce dei genitori, sui quali si fonda l'ipotesi accusatoria.

Non sono stati diffusi dettagli sul numero complessivo dei bambini coinvolti nei presunti maltrattamenti né su eventuali conseguenze fisiche documentate attraverso accertamenti sanitari.

La fiducia delle famiglie e la tutela dei più piccoli

La vicenda riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza negli asili nido, luoghi nei quali vengono accolti bambini che, per la loro età, non sempre sono in grado di raccontare autonomamente ciò che accade durante la giornata.

Proprio questa condizione rende particolarmente importante il rapporto di fiducia tra le famiglie e il personale educativo.

Nel caso di Monza, le denunce dei genitori hanno rappresentato il punto di partenza dell'attività investigativa. Solo attraverso gli accertamenti autorizzati dalla Procura è stato possibile documentare i comportamenti contestati alla direttrice.

La presenza delle telecamere nascoste ha inoltre permesso agli investigatori di ricostruire le modalità delle aggressioni senza affidarsi esclusivamente a testimonianze indirette.

Resta ora da chiarire l'intera estensione delle condotte contestate e verificare le responsabilità penali della donna. Le successive fasi giudiziarie dovranno stabilire quali episodi possano essere attribuiti all'indagata e con quali conseguenze.

Intanto, il caso ha riportato l'attenzione sulla vulnerabilità dei bambini nei primi anni di vita e sulla necessità che ogni segnalazione di possibili maltrattamenti venga valutata con attenzione.

A Monza, quelle segnalazioni hanno portato a un'indagine e a un arresto, grazie soprattutto alle immagini raccolte all'interno di un ambiente nel quale i più piccoli avrebbero dovuto trovare protezione, cura e sicurezza.