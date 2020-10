Musica: a sorpresa Sosa e Guidi a Jazz & wine of peace 2020 Finale a sorpresa per il festival

Ultima giornata per il festival Jazz & Wine of Peace, domenica 25 ottobre e a sorpresa, nel giro di variazioni al programma causate dalla pandemia, Circolo Controtempo, che organizza la rassegna, "incassa" due sostituzioni eccellenti: Omar Sosa e Giovanni Guidi. Gli organizzatori hanno reso noto che al posto del pianista Yaron Herman alle 17, a Villa Attems (Lucinico) arriva il pianista cubano Omar Sosa (nominato sette volte ai Grammy, uno dei jazzisti piu' versatili e completi della sua generazione) con Ernesto Rodriguez in arte Ernesttico percussionista e batterista anch'egli cubano noto in Italia anche per la sua collaborazione con Jovanotti (sue le percussioni del noto brano "L'ombelico del mondo"). Altra sostituzione e' quella che chiudera' la 22/a edizione del festival, alle 20.30 nel Teatro Comunale di Cormo'ns dove al posto del previsto Kurt Rosenwinkel ci sara' Giovanni Guidi, pianista cresciuto sotto l'ala di Enrico Rava, con la sua "Orchestra Little Italy": quintetto atipico in cui le singole voci si intrecciano, indipendentemente da un ruolo preordinato.