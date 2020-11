Archeologia, avviato restyling dell'area di Eraclea Minoa Non solo teatro greco ma anche un complesso di case con affreschi e mosaici

Il sito di Eraclea Minoa fa parte dei 40 gestiti, valorizzati e salvaguardati dal Parco archeologico della Valle dei Templi che ha deciso di impegnare risorse proprie - circa 300 mila euro - in attesa di lanciare il bando internazionale per il restauro completo dell'area archeologica.

Non si tratta soltanto del famoso teatro greco, costretto sotto l'ormai vetusto "relitto" della copertura, ma anche di uno straordinario complesso di case del quartiere adiacente, con affreschi, mosaici e una delle cortine murarie tra le piu' interessanti della Sicilia occidentale: l'antica Heraclea citata da Erodoto e da Cicerone, fondata dai coloni greci di Selinunte nel VI secolo a.C. passata dalle mani dei Romani, coinvolta in una serie di guerre e progressivamente abbandonata prima del I secolo d.C.

"La nostra Sicilia - sottolinea l'assessore dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Alberto Samona' - ha una prepotente bellezza accresciuta anche da importanti aree archeologiche, ma queste, purtroppo, non sempre sono state tenute in condizioni dignitose e, talvolta, luoghi unici al mondo sono stati poco valorizzati. Uno di questi e' Eraclea Minoa che, dopo decenni, e' pronta per rinascere a nuova vita, grazie a questi primi interventi che saranno in grado di migliorarne la fruizione. Da assessore, ma ancor prima da siciliano innamorato della nostra terra, sono orgoglioso che la cultura, che deve essere per la Sicilia il biglietto da visita, riparta anche da luoghi che devono tornare ad avere la centralita' che meritano".

