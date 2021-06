Cinema, Nanni Moretti torna a Cannes con "Tre piani" Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, sarà in concorso alla 74ª edizione del Festival

Nanni Moretti torna al Festival di Cannes per l'ottava volta da regista con "Tre piani". Il film - interpretato da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno - sarà in concorso alla 74a edizione del Festival e uscirà al cinema il 23 settembre. Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, scritto da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, Tre piani è tratto dall'omonimo romanzo di Eshkol Nevo ed è distribuito in Italia da 01 Distribution.